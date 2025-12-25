Bódi Sylvi képe felforrósította a karácsonyt

Hírlevél
49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az ünnepi időszak meghittségét és eleganciáját idézi az a karácsonyi fotó, amely rövid idő alatt sokak figyelmét felkeltette a közösségi médiában. Bódi Sylvi letisztult stílusban kívánt békés, boldog karácsonyt követőinek, hangsúlyozva a szeretet és az együtt töltött idő fontosságát.
Bódi Sylvi fehérben kívánt békés, boldog karácsonyt követőinek a közösségi oldalán.

Bódi Sylvi
Bódi Sylvi nem feletkezett meg követőiről karácsonykor
Fotó: Szabolcs László / Bors

A népszerű modell és influenszer karácsonyi fotón mutatta meg elegáns ünnepi hangulatát, miközben szeretetteljes üzenetet küldött rajongóinak – hangsúlyozva a béke és a családi együttlét fontosságát az idei ünnepek alatt – írja a Bors.

„Kívánom, hogy ezek a napok valóban a nyugalomról, a békéről és a szeretetről szóljanak. Legyen idő megállni egy pillanatra, együtt lenni, nevetni, ölelni és egyszerűen csak jelen lenni” 

– olvasható Sylvi Instagram-oldalán.

Bódi Sylvi elegáns képe

A modell a bejegyzésben a karácsonyi fotóján elegánsan, fehér outfittben látható a karácsonyfa előtt. Sylvi kiemelte, milyen fontos számára, hogy a követői is érezzék ezt a meghittséget és közelséget ebben a különleges időszakban.

Ahogy azt az Origo is megírta, a nyáron apró fehérneműben villantotta meg bomba alakját Bódy Szilvi.


 

 

