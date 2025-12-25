Bódi Sylvi képe felforrósította a karácsonyt

Bódi Sylvi fehérben kívánt békés, boldog karácsonyt követőinek a közösségi oldalán.

Bódi Sylvi nem feletkezett meg követőiről karácsonykor

Fotó: Szabolcs László / Bors

A népszerű modell és influenszer karácsonyi fotón mutatta meg elegáns ünnepi hangulatát, miközben szeretetteljes üzenetet küldött rajongóinak – hangsúlyozva a béke és a családi együttlét fontosságát az idei ünnepek alatt – írja a Bors.

„Kívánom, hogy ezek a napok valóban a nyugalomról, a békéről és a szeretetről szóljanak. Legyen idő megállni egy pillanatra, együtt lenni, nevetni, ölelni és egyszerűen csak jelen lenni”

– olvasható Sylvi Instagram-oldalán.

Bódi Sylvi elegáns képe

A modell a bejegyzésben a karácsonyi fotóján elegánsan, fehér outfittben látható a karácsonyfa előtt. Sylvi kiemelte, milyen fontos számára, hogy a követői is érezzék ezt a meghittséget és közelséget ebben a különleges időszakban.

