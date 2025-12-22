Sokkoló beismerést tett a Bódi tesó! Kis híján halálra gázolt egy gyermeket és nagymamáját

A Bódi Tesók, Bódi Megyer és Hunor, valamint bátyjuk, Bódi Bence már jó néhány éve motivációs előadásokkal foglalkoznak. Sokak szívébe belopták magukat, bár nem mindenki nézi jó szemmel, hogy más embereknek mennyi kárt okoztak. Persze Bódiék ezt nem is titkolják, Bence most a kábítószerrel való kapcsolatáról is őszintén mesélt,valamint arról az esetről, amikor kis híján elütött egy nagymamát és az unokáját – számolt be a Bors.

Bódi Tesók

Fotó: Czinege Melinda/Hajdú-Bihari Napló

A legidősebb Bódi testvér, Bence most a Creator TV Az én utam című podcastműsorában vendégeskedett. Mint kiderült, Bódi Hunor és Megyer bátyjának korábban meggyűlt a baja a drogokkal.

Én hobbidrogosnak számítottam, ami az egyik legrosszabb formája szerintem. Elveszi a kreativitásodat, az életörömed, az élethez való hozzáállásodat, a céljaidat, és a fényt a szemedből, ez szépen lassan öl. A kokainról beszélek egyébként

– kezdte őszintén Bence, aki ma már 5 éve tiszta.

A fiatal apuka azt sem titkolja, hogy a fordulatot egy olyan eset hozta meg, amikor csaknem elütött két embert.

Mentem hazafelé és megcsúszott a kocsi, amikor pont ott tilosban ment át egy nagymama és az unokája. Konkrétan láttam lassítva, ahogy közelítek feléjük, láttam a rémületet az idősebb nénin. Végül a padkától körülbelül 20 centire mentem el, ahol ők álltak. Utána imádkoztam egyet a Jóistenhez, hogy megmentett, és így jó lenne ez a történet, de nincs vége

– vallotta be.

Aztán hazamentem, beszívtam, és elmentem bulizni. Aztán hazajöttem hajnalban, és az volt az utolsó alkalom, megszakítottam minden ilyen barátommal a kapcsolatot, mindenkivel

– árulta el Bódi Megyer és Bódi Hunor bátyja.

Teljesen csődbe mentek a Bódi tesók

Bódi Hunor és Megyer nemrégen elmesélték, hogyan jutottak el a fényűző luxusélettől a teljes csődig.

Megható vallomást tett Bódi Hunor szerelme

Az Ázsia Expressz nyertesei újra a figyelem középpontjába kerültek. Bódi Hunor párja megható vallomást tett.