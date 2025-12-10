Megrázó szavakkal búcsúzott barátjától Burai Krisztián

A magyar rapélet döbbenten fogadta a hírt, hogy elhunyt Carlo Escobar, polgári nevén Ökrös Károly, aki hosszú időn át küzdött egy súlyos betegséggel. A környezete mindvégig bízott a felépülésében, és sokan segítették abban, hogy új életet építhessen maga köré. Burai Krisztián számára különösen nehéz a veszteség: közösen készített dalaik, beszélgetéseik és barátságuk most már csak emlékek formájában élnek tovább – írja a Bors.

Burai szerint barátja hosszú, nehéz utat járt be a múlt lezárásáért - Fotó: MW Bulvár

Mit mesélt Burai Carlo Escobar utolsó hónapjairól?

Burai Krisztián szerint Escobar az utolsó időszakban egyre nagyobb lelki teherrel küzdött, miközben a betegség is megviselte. Úgy érezte, barátja sokszor elbizonytalanodott, és a félelem került előtérbe a remény helyett. Ennek ellenére mindig megmaradt közöttük a mély, őszinte beszélgetés, és Burai úgy véli, Escobar mindent megtett azért, hogy lezárja a múlt terheit, rendezze az életét, és tisztességesen gondoskodjon családjáról.

Miért volt különösen fontos Burainak a közös jótékonysági koncert?

Burai elmondta decemberre egy jótékonysági fellépést terveztek, amelynek bevételét Escobar kezelésére fordították volna. A koncert nem csupán anyagi támogatás lett volna, hanem egy olyan találkozás is, amely óriási erőt adhatott volna Escobarnak.

A zenész halála miatt ez az esemény már soha nem valósulhat meg, és Burai Krisztián számára ez az egyik legfájdalmasabb pont. Úgy érzi, Escobar küzdelmei messze túlmutattak a testi betegségen, egy olyan úton járt, amelyen megpróbált mindent jóvátenni, amit a múltban hibának érzett.

