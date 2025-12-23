Nem tanult a botrányból? ByeAlex új zenéje újra olaj a tűzre

ByeAlex neve az elmúlt időszakban nemcsak a slágerekkel, hanem rendőrségi hírekkel és magyarázkodással is összeforrt. Alighogy lecsengett a drogügye körüli botrány, máris megjelent legújabb dala, amely sokak szerint újra olaj a tűzre, és ismét kényes témákhoz nyúl – írja a Bors.

ByeAlex új dala kapcsán ismét a figyelem középpontjába került a botrányos szöveg és a korábbi drogügy

Fotó: Instagram/byealexittvan

ByeAlex és Missh közös dala döbbenetes világot mutat meg

A Missh (Demeter Mihály) közreműködésével készült Lányok a kádban című dal egy éjszakai, kontrollvesztett közegbe vezeti a hallgatót. A szöveg már az első sorokban egy feszült, zavaros állapotot rajzol fel, amelyet sokan a közelmúlt eseményeivel hoznak összefüggésbe. A dalszövegben nyílt utalások jelennek meg drogokra és hedonista élethelyzetekre, ami különösen érzékenyen érinti a közvéleményt a korábbi razzia fényében.

Missh sorai újabb vitát robbantottak ki

A dal másik szereplője, Missh sem finomkodik, az ő része sokak szerint még provokatívabb. Korábban is többször került reflektorfénybe botrányai miatt, így a közös produkció újra felveti azt a kérdést, hogy hol húzódik a határ művészi önkifejezés és felelősség között — különösen akkor, ha fiatal rajongók is hallgatják a zenét.

Jobb lett volna csendben maradni?

ByeAlex új dala óhatatlanul összekapcsolódik a közelmúlt eseményeivel. A Lányok a kádban nem pusztán egy friss megjelenés, hanem sokak szemében egyfajta válasz is a korábbi vádakra. Hogy ez őszinte vallomás, provokáció vagy tudatos ráerősítés a botrányra, azt mindenki maga dönti el — az viszont biztos, hogy a csendes visszatérés lehetősége ismét elúszott.

