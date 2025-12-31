Pánik tört ki Csepregi Éva koncertjén

Hírlevél
Drámai pillanatok szakították félbe a kecskeméti koncertet, amikor megszólalt a tűzjelző, füst lepte el a nézőteret, és percekig senki sem tudta, ki kell-e menekíteni a közönséget. Csepregi Éva azonban váratlan lélekjelenléttel reagált: mikrofon nélkül, stand upolva, viccelődve tartotta egyben a közönséget a kényszerszünet alatt. A kezdeti pánik végül emlékezetes, legendás estté szelídült, amelyről a nézők még sokáig beszélni fognak.
Drámai pillanatok zavarták meg Csepregi Éva kecskeméti életműkoncertjét, amikor a műsor elején megszólalt a tűzjelző, és füst miatt félbe kellett szakítani az előadást. A közönség percekig tanácstalanul várakozott, nem lehetett tudni, valódi veszélyről van-e szó, szükség lesz-e a nézőtér kiürítésére - írja a Bors.

A nagyszabású produkció modern látványelemekkel és füsttel indult, ám néhány dal után a riasztó éles hangja miatt meg kellett állítani a koncertet.

 A helyszínt kiszellőztették, a fellépők és a szervezők közben sem tudták, mikor folytatódhat az est.

A feszült helyzetet végül Csepregi Éva oldotta fel: mikrofon nélkül a közönség közé ment, mesélt és viccelt, mintegy fél órán át szórakoztatva a nézőket. 

A váratlan stand up-jellegű közjáték után a koncert folytatódhatott.

A leállás ellenére egyetlen dal sem maradt el, a közönség pedig pozitívan fogadta az előadó profizmusát. A kezdeti riadalomból végül emlékezetes, rendhagyó koncertélmény lett, amelyről sokan még sokáig beszélni fognak.

Csepregi Éva emlékei

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, az énekesnő köztudottan jó viszonyt ápol fia feleségével, Heatlie Dórával. Nem meglepő, hogy Csepregi Éva teljesen összetört, mikor kiderült, hogy a fiatal nő súlyos beteg, aki miatt rengeteget sírt. Arról is írtunk, hogy pályafutásának meghatározó pillanataira emlékezett Csepregi Éva az M5 kulturális csatorna Húrokon írt történelem című zenés portréműsorában.

