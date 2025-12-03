Nem fogja elhinni, mennyit nőtt Csézy kislánya – különleges fotó

Hosszú évek várakozása és küzdelmei után Csézy és férje óriási boldogsággal fogadták kislányukat, Elizabetet, aki idén januárban született. Az énekesnő azóta rendszeresen oszt meg apró részleteket a mindennapokról, és minden egyes fotója újabb bizonyítéka annak, milyen hatalmas szeretet veszi körül a család legfiatalabb tagját – írja a Bors.

Csézy, férje, Laci és lányuk

Fotó: archív / hot! magazin / Bors

Milyen fotót osztott meg Csézy?

Az énekesnő most egy érzelmes anya-lánya képpel jelentkezett, amely azonnal megérintette követőit. A fotón Csézy és kis Elizabet gyengéd ölelésben láthatóak, a bejegyzésben pedig a „Végtelen szerelem” kifejezéssel írta le a pillanatot. A kommentelők percek alatt elárasztották a posztot dicséretekkel, kiemelve, mennyire megható a kétgenerációs összebújás.

Hogyan ünnepelte családjával Elizabet keresztelőjét Csézy?

A kislány életének egyik első nagy eseményére nemrég került sor: megtartották Elizabet keresztelőjét. A meghitt családi ünnepség szűk körben zajlott, ahol a szülők különösen büszkék voltak arra, hogy hosszú küzdelem után megérhették ezt a napot.