Nem fogja elhinni, mennyit nőtt Csézy kislánya – különleges fotó

A közösségi médiában közzétett anya-lánya fotó újra ráirányította a figyelmet az énekesnő családi életére. A kép jelentős érdeklődést váltott ki, mivel Csézy ritkán oszt meg ennyire személyes pillanatokat kislányával
Hosszú évek várakozása és küzdelmei után Csézy és férje óriási boldogsággal fogadták kislányukat, Elizabetet, aki idén januárban született. Az énekesnő azóta rendszeresen oszt meg apró részleteket a mindennapokról, és minden egyes fotója újabb bizonyítéka annak, milyen hatalmas szeretet veszi körül a család legfiatalabb tagját – írja a Bors.

Milyen fotót osztott meg Csézy?

Az énekesnő most egy érzelmes anya-lánya képpel jelentkezett, amely azonnal megérintette követőit. A fotón Csézy és kis Elizabet gyengéd ölelésben láthatóak, a bejegyzésben pedig a „Végtelen szerelem” kifejezéssel írta le a pillanatot. A kommentelők percek alatt elárasztották a posztot dicséretekkel, kiemelve, mennyire megható a kétgenerációs összebújás.

Hogyan ünnepelte családjával Elizabet keresztelőjét Csézy?

A kislány életének egyik első nagy eseményére nemrég került sor: megtartották Elizabet keresztelőjét. A meghitt családi ünnepség szűk körben zajlott, ahol a szülők különösen büszkék voltak arra, hogy hosszú küzdelem után megérhették ezt a napot. 

 

 

