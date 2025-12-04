A készülő CURTIS – A legismertebb senki dokumentumfilm hírére Lilu azonnal reagált Instagramon. Gúnyos megjegyzést fűzött a bejelentéshez, és háttérzenének Curtis egyik botrányos dalát választotta. A műsorvezető szerint eltúlzott a film körüli felhajtás – írta meg a BORS.
Curtis nem hagyta annyiban
A rapper egy régi videót posztolt Liluról, amelyben a műsorvezető káromkodik és középső ujját mutogatja adáson kívül. A felvétellel jelezte: szerinte Lilu nincs abban a helyzetben, hogy magas lóról ossza a kritikát.
Drága Lilukám, nekem te ne
– fűzte hozzá a rapper a régi felvételhez, amely Lilu zenetévés időszakából származik.
Miről szól a film valójában?
A dokumentumfilm nem a csillogásról, hanem Curtis mélypontjairól, függőségeiről és személyes küzdelmeiről szól. A produkció 120 millió forintos támogatást kapott, ami szintén kiváltotta Lilu szarkazmusát.
