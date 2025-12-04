A készülő CURTIS – A legismertebb senki dokumentumfilm hírére Lilu azonnal reagált Instagramon. Gúnyos megjegyzést fűzött a bejelentéshez, és háttérzenének Curtis egyik botrányos dalát választotta. A műsorvezető szerint eltúlzott a film körüli felhajtás – írta meg a BORS.

Curtis visszavág: előkerült egy régi videó

Fotó: Bors/Mediaworks

Curtis nem hagyta annyiban

A rapper egy régi videót posztolt Liluról, amelyben a műsorvezető káromkodik és középső ujját mutogatja adáson kívül. A felvétellel jelezte: szerinte Lilu nincs abban a helyzetben, hogy magas lóról ossza a kritikát.

Drága Lilukám, nekem te ne

– fűzte hozzá a rapper a régi felvételhez, amely Lilu zenetévés időszakából származik.

Miről szól a film valójában?

A dokumentumfilm nem a csillogásról, hanem Curtis mélypontjairól, függőségeiről és személyes küzdelmeiről szól. A produkció 120 millió forintos támogatást kapott, ami szintén kiváltotta Lilu szarkazmusát.

A teljes cikket a BORS oldalán olvashatja!

Kapcsolódó tartalmak:

A rapper ezúttal a TV2 Titkok Ramónával című műsorában mesélt nyíltan arról, hogyan változott meg az élete az elmúlt években. Curtis őszintén beszélt arról, milyen fordulópont vezette el a leszokáshoz, és miért fontos számára ma a drogprevenció. Visszatekintése arra is rávilágít, milyen úton jutott el a tiszta élethez.

A rapper megválaszolta az évek óta sokakat foglalkoztató kérdést. Curtis egyértelmű kijelentést tett a duó közös útjáról.

