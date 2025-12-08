Tüzes fotók, jeges levegő: így ünnepelte születésnapját Dávid Petra

Dávid Petra Balatonkenesén töltötte születésnapját, ahol végre lelassított, és a jakuzzi melegéből élvezte a hideg időt. A fitneszedző ritkán enged magának pihenést, most azonban teljesen átadta magát a nyugalomnak – írja a BORS.

Születésnapja alkalmából a Balatonnál pózolt Dávid Petra

Fotó: Instagram/@davidpetraedzo

Dávid Petra: Balatoni feltöltődés szülinapra

Petra szerint a hely annyira otthonos volt, hogy egy pillanat alatt kikapcsolt. A hétvégét dézsafürdő, szauna, csend és igazi kikapcsolódás tette emlékezetessé. A sztár egy fekete fürdőruhában és egy csinos kisruhában is megmutatta magát – mosolya pedig elárulta, milyen jól esett neki ez a kis kiszakadás a hétköznapokból.

