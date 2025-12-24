Megjött az ünnepek legforróbb fotója, Dávid Petra falatnyi bikiniben lobbantja lángra a karácsonyt

Dávid Petra, a Házasság első látásra és a Farm VIP egykori sztárja elképesztő átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. Kemény edzések és egészséges étrend révén nemcsak leadott jó pár kilót, de többszörös fitneszbajnokká vált, miközben közösségi oldalán is aktívan inspirálja követőit – írja a Bors.

Dávid Petra

Fotó: MW archív

A sztár pihenéssel tölti az ünnepi időszakot, legutóbb egy szexi bikinis fotót osztott meg közösségi oldalán.

„Néha a legjobb edzés az, amikor megállsz. Amikor elengeded a zajt, a rohanást, az elvárásokat” – írta pikáns fotójához.

A rajongók nem tudták szó nélkül hagyni a forró pillanatot: „Hűha, Petra, szexi vagy!” – áradoztak a kommentelők.

Így ünnepelte a születésnapját Dávid Petra

Dávid Petra Balatonkenesén töltötte születésnapját, ahol végre lelassított, és a jakuzzi melegéből élvezte a hideg időt. A fitneszedző ritkán enged magának pihenést, most azonban teljesen átadta magát a nyugalomnak.

Dávid Petra szavai mindenkit meghatottak!

A Házasság első látásra egykori sztárja új oldalát mutatta meg. Dávid Petra most nem az edzésekről vagy versenyekről posztolt, hanem arról, milyen érzés végre megállni egy pillanatra, számoltunk be róla az Origón.