Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bemutatta őrült tervét – ebből világbotrány lesz

házasság első látásra

Megjött az ünnepek legforróbb fotója, Dávid Petra falatnyi bikiniben lobbantja lángra a karácsonyt

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Házasság első látásra sztárja ismét megmutatta, mennyire bevállalós. Dávid Petra tüzes jakuzzis fotót osztott meg, a sztár Hévízen piheni ki az év fáradalmait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
házasság első látásrasztárszexiDávid Petra

Dávid Petra, a Házasság első látásra és a Farm VIP egykori sztárja elképesztő átalakuláson ment keresztül az elmúlt években. Kemény edzések és egészséges étrend révén nemcsak leadott jó pár kilót, de többszörös fitneszbajnokká vált, miközben közösségi oldalán is aktívan inspirálja követőit – írja a Bors. 

Dávid Petra
Dávid Petra
Fotó: MW archív

A sztár pihenéssel tölti az ünnepi időszakot, legutóbb egy szexi bikinis fotót osztott meg közösségi oldalán. 

„Néha a legjobb edzés az, amikor megállsz. Amikor elengeded a zajt, a rohanást, az elvárásokat” – írta pikáns fotójához. 

A rajongók nem tudták szó nélkül hagyni a forró pillanatot: „Hűha, Petra, szexi vagy!” – áradoztak a kommentelők. 

Így ünnepelte a születésnapját Dávid Petra

Dávid Petra Balatonkenesén töltötte születésnapját, ahol végre lelassított, és a jakuzzi melegéből élvezte a hideg időt. A fitneszedző ritkán enged magának pihenést, most azonban teljesen átadta magát a nyugalomnak.

Dávid Petra szavai mindenkit meghatottak!

A Házasság első látásra egykori sztárja új oldalát mutatta meg. Dávid Petra most nem az edzésekről vagy versenyekről posztolt, hanem arról, milyen érzés végre megállni egy pillanatra, számoltunk be róla az Origón. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!