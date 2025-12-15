Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos üzenetet küldött a közelgő brüsszeli csúcsról

Link másolása
Vágólapra másolva!
Új szintre lép a Házasság első látásra sztárpárjának kapcsolata. Bár Deák Rebeka és Kabai Andris még csak néhány hónapja alkotnak egy párt, karácsonyra tervezik a családi bemutatkozást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Házasság első látásrakapcsolatbemutatás

Deák Rebeka már találkozott Kabai Andris szüleivel, hiszen a Németországban élő szülők váratlanul hazalátogattak. A DJ elárulta, hogy szenteste az ő családjánál lesznek, míg Becca szüleivel karácsonykor kerül sor az első személyes találkozásra – számolt be a Bors

Deák Rebeka – Fotó: Instagram/Rebecca Deák
Deák Rebeka
 Fotó: Instagram/Rebecca Deák

Deák Rebeka és Kabai Andris nem foglálkozik a kritikákkal

Andris egyáltalán nem tart a bemutatkozástól, szerinte könnyen megtalálják majd a közös hangot. 

Tréfásan hozzátette: ha Rebeka szülei elfogadták, hogy lányuk egy idegenhez ment férjhez a műsorban, akkor ő sem lehet nagy gond számukra.

Andris és Rebeka nem foglalkozik a kritikákkal, mindketten boldogok, és határozottan együtt tervezik a jövőt.

Megvillantotta tökéletes alakját 

A Házasság első látásra korábbi szereplője, Dávid Petra őszintén mesélt arról, minek köszönheti, hogy bomba formában van.

Drámai fordulat a műsorban

Tóth Gergő, a Házasság első látásra sztárja újra a szex nélküli élet mellett döntött.

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!