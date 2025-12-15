Deák Rebeka már találkozott Kabai Andris szüleivel, hiszen a Németországban élő szülők váratlanul hazalátogattak. A DJ elárulta, hogy szenteste az ő családjánál lesznek, míg Becca szüleivel karácsonykor kerül sor az első személyes találkozásra – számolt be a Bors.

Deák Rebeka

Fotó: Instagram/Rebecca Deák

Deák Rebeka és Kabai Andris nem foglálkozik a kritikákkal

Andris egyáltalán nem tart a bemutatkozástól, szerinte könnyen megtalálják majd a közös hangot.

Tréfásan hozzátette: ha Rebeka szülei elfogadták, hogy lányuk egy idegenhez ment férjhez a műsorban, akkor ő sem lehet nagy gond számukra.

Andris és Rebeka nem foglalkozik a kritikákkal, mindketten boldogok, és határozottan együtt tervezik a jövőt.

