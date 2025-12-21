Hetvenkilenc éves Demjén Ferenc, a magyar rock örök túlélője

Demjén Ferenc pályája a hatvanas években indult, a Bergendy zenekarban, ahonnan a hetvenes évek végén egy merész döntéssel továbblépett. A V’Moto-Rock megalapításával keményebb, vagányabb hangzást hozott, és ezzel végérvényesen rocksztárrá vált. A slágerek sorra születtek, a koncerteken tömegek tomboltak – írja a Bors.

Demjén Ferenc

Fotó: Cseh Gábor

Demjén Ferenc a moziban is sikeres

A sikert azonban nemcsak a színpadon aratta. Demjén dalai meghódították a magyar filmeket is: a Szerelem első vérig, a Szerelem második vérig és a Moziklip betétdalai generációk emlékezetébe égtek bele. Később a Honfoglalás zenéjével is bizonyította, hogy a nagyívű történelmi témákhoz is kivételes érzéke van.

Idén pedig újabb mérföldkőhöz érkezett: a Hogyan tudnék élni nélküled? című film Demjén-dalokkal lett minden idők legnézettebb magyar mozifilmje, újra bebizonyítva, hogy ezek a számok nem öregszenek.

A legenda nemcsak művészként, hanem emberileg is sokszor bizonyított. 2019-ben komoly egészségügyi riadalom rázta meg az országot, amikor kórházba került, ám Demjén néhány hónap múlva már teltházas koncerten állt színpadra. Idén egy baleset miatt ismét aggódtak érte a rajongók, de ezúttal is visszatért.

A 79 éves Demjén Ferenc december végén két telt házas koncerttel ünnepel a Papp László Arénában.

