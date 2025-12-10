Demjén Ferenc váratlan lépésre készül, így áll a felépülése

Demjén Ferenc augusztusi combtörése után rövid idő alatt visszanyerte erejét, és már teljes intenzitással próbál a december 29-i és 30-i Aréna-koncertekre. A turné során néhány fellépést halasztani kellett, de azóta a zenekar mindet pótolta, most pedig több száz dal közül állítják össze a frissített, kétórás műsort - írja a Bors.

Júniusban életműdíjjal tüntették ki Demjén Ferencet a Balatonfüred Kongresszusi Központban

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Hogyan épült fel Demjén Ferenc a combtörés után?

Az énekes elmondta, hogy a kórházi kezelések gyorsan helyreállították a mozgását, és már bot nélkül tud sétálni. Egy hónapot töltött intézményben, majd fokozatosan tért vissza a mindennapokhoz. Bár vezetni még nem szeretne, a próbákon teljes értékű munkát végez, és úgy érzi, megfelelő tempóban tért vissza a színpadra.

Milyen meglepetést tervez Demjén az Aréna-koncertre?

A zenész szerint több ötletük is van, de a fő cél az volt, hogy a kötelező dalok mellett ritkábban játszott számok is helyet kapjanak a műsorban. A 300–400 dal közötti választás „a bőség zavara”, de a zenekar olyan összeállításon dolgozik, amely a rajongóknak is tartogat újdonságokat. Demjén Ferenc csak annyit árult el: valami meglepetés mindenképp lesz, ha más nem, az, hogy „ők még mindig itt vannak”.

