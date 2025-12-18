A Demjén Ferenc slágereivel átszőtt Hogyan tudnék élni nélküled? című film igazi közönségkedvenc lett: volt, aki több mint száz alkalommal váltott rá jegyet a mozikban. A rajongók már régóta várták, hogy televízióban is látható legyen Ember Márk és Törőcsik Franciska romantikus története – most pedig elérkezett a pillanat.

Demjén Ferenc

A TV2 hivatalosan bejelentette, hogy január 1-jén este 19 órakor műsorra tűzi a filmet, így sokak számára ezzel indul majd az Újév.

Mit szólt a bemutatóhoz a producer?

Kirátly Attila producer szerint a dátumválasztás egyértelmű üzenet: jó hangulatban szeretnék indítani az esztendőt a nézőknek. Elmondása szerint különösen fontos számukra, hogy azokhoz is eljusson a film, akik eddig sem moziban, sem más platformon nem tudták megnézni.

Jön a folytatás – újra Demjén Ferenc slágereivel?

A nagy sikernek pedig nincs vége: már készül a folytatás is. A tervek szerint a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. 2026-ban érkezik, és a producer szerint legalább akkora durranás lesz, mint az első rész. A forgatás lassan a végéhez közeledik, az első vágott verzió pedig már most biztató.

A Demjén Ferenc-slágerekre épülő romantikus vígjáték hazai mozinézettsége átlépte az egymilliót, amire 1986 óta nem volt példa - olvasható a Nemzeti Filmintézet közleményében. A Hogyan tudnék élni nélküled? a 10 legnézettebb film közt szerepel.

Az év végére különleges időszak vár az énekesre. A felépülése után Demjén Ferenc új lendülettel készül dupla Aréna-koncertjére, miközben humorral és hálával beszél az elmúlt hónapok kihívásairól. A legendás zenész szerint a baleset nem törte meg: inkább új súlyt adott mindannak, ami a színpadon történik.