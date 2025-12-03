Soha nem beszélt még így a házasságáról Dér Heni

A Sztárban Sztár All Stars döntőjeként közeledő finálé különösen nagy jelentőséggel bír Dér Heni számára, aki a műsorban hétről hétre bizonyítja, mennyire sokoldalú előadóvá érett - írja a Bors.

Dér Heni a Sztárban Sztár All Stars színpadán, már érett önbizalommal - Fotó: MW Bulvár

Miért most ért meg Dér Heni a Sztárban Sztár All Stars döntőjére?

Az énekesnő szerint a mostani siker nem véletlen: hosszú évek önismereti folyamatának eredménye. A húszas éveiben folyamatosan lázadt, kapcsolatainak egy részét a megfelelési kényszer irányította, ami a karrierjére is rányomta a bélyegét. Harmincéves kora után kezdett tudatosan szembenézni saját döntéseivel és múltjával, ekkor indult el egy érési folyamat, amelynek eredményeként ma már teljesen más energiával áll színpadra. Úgy véli, most jött el az idő arra, hogy a közönség is azt a stabil, kiegyensúlyozott oldalt lássa, amely addig csak akkor kezdett formálódni benne, amikor már valóban készen állt a változásra.

Milyen szerepe volt Dér Heni férjének abban, hogy ilyen kiegyensúlyozott lett?

Heni szerint a férje, Gergő érkezése fordulópontot jelentett az életében. Nemcsak stabil érzelmi hátteret adott, hanem türelmével és támogatásával segített abban, hogy letisztuljon számára, merre szeretne tartani a karrierben és a magánéletben. A műsor ideje alatt is ő menedzseli a család mindennapjait, így az énekesnő nyugodtan koncentrálhat a felkészülésre. Heni úgy véli, ha évekkel korábban találkoztak volna, a kapcsolat talán nem marad ilyen erős — mostanra azonban mindketten abba az érett életszakaszba értek, ahol valóban tudnak egymásra építeni.

