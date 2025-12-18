Új korszak kezdődött Dér Heni életében a Sztárban Sztár All Stars után

Az énekesnő számára a műsor nemcsak szakmai kihívás volt, hanem érzelmi utazás is. Dér Heni a Sztárban Sztár All Starsban hétről hétre tapasztalta, mennyi szeretet árad felé a nézők részéről, ám az igazi változás csak a döntő után vált igazán kézzelfoghatóvá.

Dér Heni a Sztárban Sztár All Starsban aratott győzelme után

Az eredmény kihirdetése után Dér Heni sokáig nem tudta feldolgozni, hogy valóban ő emelte magasba a trófeát. Mint elmondta, egyáltalán nem számított arra, hogy ő nyeri meg Sztárban Sztár All Stars legújabb évadát. A siker mégis gyorsan új lendületet adott neki, még akkor is, ha pihenésre azóta sincs sok ideje.

Vastaps a Dér Heni koncerteken

A legnagyobb változást azonban a koncertjein tapasztalja. Dér Heni szerint a közönséggel való kapcsolata átalakult, sokkal közvetlenebb lett. Fellépésein már nemcsak fiatalok jelennek meg, hanem egy idősebb, középkorú generáció is felfedezte magának. Különösen megható számára, hogy a dalok között gyakran vastaps fogadja, ami korábban nem volt jellemző.

Az énekesnő úgy érzi, ma már olyan hatást tud kiváltani a színpadon, amely számára is meglepő. Bár ezek a pillanatok nem feltétlenül olyan katartikusak, mint a televíziós műsorban, a visszajelzések mégis azt mutatják, hogy a közönség máshogyan, mélyebben kapcsolódik hozzá.

