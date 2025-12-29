Miközben mi kabátban fagyoskodunk, Dobó Ági bikinis fotóval jelentkezett

Az év vége sokak számára a megállásról, az összegzésről és az újratervezésről szól. Dobó Ági is ezt az időszakot használja fel arra, hogy feltöltődjön és maga mögött hagyja az elmúlt hónapok terheit – írja a Bors.

Dobó Ági bikiniben, trópusi naplementében búcsúztatja az évet Costa Ricán. Fotó: MW Bulvár

A modell családjával Costa Ricán tölti az ünnepi időszakot, nem sokkal azután, hogy visszaköltöztek a térségbe. Dobó Ági a közösségi oldalán mutatta meg, milyen különleges környezetben pihennek: a fotón egy nyugodt, trópusi tengerpart és egy lenyűgöző naplemente tárul a nézők elé.

A bejegyzés azonnal nagy visszhangot váltott ki, a rajongók kommentek és szívecskék tömegével reagáltak. Dobó Ági posztja sokak szerint tökéletes példája annak, hogyan lehet stílusosan és nyugodtan lezárni az évet.

