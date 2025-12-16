Kendőzetlenül vallott múltjáról Dopeman

A kislánya édesanyjától való különválásuk miatt kevesebb időt tölthetett a gyermekével, ezt máig hiányként éli meg. Dopeman hangsúlyozta, hogy ennek ellenére büszke a lányára, és úgy látja, jó irányba halad az élete – írja a Bors.

Dopeman büszke apa.

Dopeman mint apa – sikerült helyrehozni a kapcsolatot?

A rapper elismerte, hogy fiatalon sokszor önző volt, és nem látta tisztán a felelőssége súlyát. A kamaszévek alatt volt köztük távolság a lányával, de mára újra közel kerültek egymáshoz. Dopeman szerint lánya okos, kitartó és erkölcsös, komoly tervekkel néz a jövőbe. Büszkén mondta róla:

„A lányom egy királynő.”

Sok édesapa számára nehéz pillanat, amikor a lánya szerelmes lesz, különösen akkor, ha reflektorfényben él a család. Egy ismert ember gyermekének párjaként megfelelni sem egyszerű feladat. Dopeman lányára is rátalált a szerelem, a rapper számára azonban nem a hírnév számít, hanem az, hogy Fanni boldog és kiegyensúlyozott legyen.

Nem aggódom, mert látom, hogy a párja jó gyerek, és nagyon boldogok együtt, ez a legfontosabb.

Úgy érzi, mindazt az értékrendet, amit átadott neki, a lánya megőrizte és továbbviszi.

Dopeman szerelmes dalszöveget írt, vajon kinek?

Dopeman a közösségi oldalán megosztott képeken mutatta be nemrég új barátnőjét, akinek – saját bevallása szerint – már egy dalt is írt, mert annyira „őszinte és szép” számára a kapcsolat. A rapper azt is elárulta, hogy korábbi rossz időszak után most boldogabb időszakot él meg a magánéletében.

A rapper megnősült? Megtréfálta az országot!

A rapper közösségi oldalán hirtelen bejelentette, hogy összeházasodott párjával, amit a követői százezrekhez eljuttatott gratulációk is kísértek, aztán jött a fordulat, amire senki sem számított.