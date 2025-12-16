Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ledőlt a Szabadság-szobor – videón a döbbenetes pillanat

Fenyegetés

Donald Trump megnevezte a tömegpusztító fegyvert

Dopeman

Kendőzetlenül vallott múltjáról Dopeman

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rapper ritkán beszél magánéletéről, most mégis őszintén vallott az apaságról és múltbeli hibáiról. Dopeman elmondta, hogy élete összességében rendben van, de fájdalommal tölti el, hogy nem mindig tudott úgy jelen lenni lánya életében, ahogyan szeretett volna.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dopemankapcsolatszerelemlány

A kislánya édesanyjától való különválásuk miatt kevesebb időt tölthetett a gyermekével, ezt máig hiányként éli meg. Dopeman hangsúlyozta, hogy ennek ellenére büszke a lányára, és úgy látja, jó irányba halad az élete írja a Bors.

Dopeman
Dopeman büszke apa.
Fotó: Máté Krisztián

Dopeman mint apa – sikerült helyrehozni a kapcsolatot?

A rapper elismerte, hogy fiatalon sokszor önző volt, és nem látta tisztán a felelőssége súlyát. A kamaszévek alatt volt köztük távolság a lányával, de mára újra közel kerültek egymáshoz. Dopeman szerint lánya okos, kitartó és erkölcsös, komoly tervekkel néz a jövőbe. Büszkén mondta róla:

 „A lányom egy királynő.” 

Sok édesapa számára nehéz pillanat, amikor a lánya szerelmes lesz, különösen akkor, ha reflektorfényben él a család. Egy ismert ember gyermekének párjaként megfelelni sem egyszerű feladat. Dopeman lányára is rátalált a szerelem, a rapper számára azonban nem a hírnév számít, hanem az, hogy Fanni boldog és kiegyensúlyozott legyen.

Nem aggódom, mert látom, hogy a párja jó gyerek, és nagyon boldogok együtt, ez a legfontosabb.

Úgy érzi, mindazt az értékrendet, amit átadott neki, a lánya megőrizte és továbbviszi.

Dopeman szerelmes dalszöveget írt, vajon kinek?

Dopeman a közösségi oldalán megosztott képeken mutatta be nemrég új barátnőjét, akinek – saját bevallása szerint – már egy dalt is írt, mert annyira „őszinte és szép” számára a kapcsolat. A rapper azt is elárulta, hogy korábbi rossz időszak után most boldogabb időszakot él meg a magánéletében.

A rapper megnősült? Megtréfálta az országot!

A rapper közösségi oldalán hirtelen bejelentette, hogy összeházasodott párjával, amit a követői százezrekhez eljuttatott gratulációk is kísértek, aztán jött a fordulat, amire senki sem számított.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!