Betelt a pohár Erdélyi Mónikánál: keményen kifakadt a műsorvezető

A támadó komment szerint Erdélyi Mónika „alkalmatlan bármire”, és jobb lenne, ha eltűnne a közösségi médiából. A műsorvezető nem hagyta szó nélkül a sértést: elmondta, pontosan érti, milyen lelkiállapot vezet ilyen megnyilvánulásokhoz, de azt is hangsúlyozta, hogy a kommentelőnek fogalma sincs arról, milyen ember ő valójában – számolt be a Bors.

Erdélyi Mónika

Fotó: Markovics Gábor

Erdélyi Mónika több emberséget szeretne

A műsorvezető azt is elárulta, hogy családjával rendszeresen segít rászorulóknak, és arra kérte a gyűlölködőt, hogy a sértegetés helyett inkább tegyen valami jót. Hozzátette, az ünnepi időszakban különösen fontos lenne, hogy mindenki a szeretetre és az egymás iránti tiszteletre fordítsa az energiáját.

Erdély Mónika végül leszögezte: ő már megtanulta kezelni a rosszindulatot, de szeretné, ha kevesebb gyűlölet és több emberség jellemezné a közösségi tereket, főleg karácsony közeledtével.

