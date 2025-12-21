Betelt a pohár Erdélyi Mónikánál: keményen kifakadt a műsorvezető

Hírlevél
41 perce
Olvasási idő: 3 perc
A népszerű műsorvezetőnél ezúttal átlépték a tűréshatárt. Erdélyi Mónika egy ártatlan karácsonyi bejegyzés után olyan gyűlölködő üzenetet kapott, amely mélyen felháborította, ezért hosszú, érzelmes videóban reagált rá.
A támadó komment szerint Erdélyi Mónika „alkalmatlan bármire”, és jobb lenne, ha eltűnne a közösségi médiából. A műsorvezető nem hagyta szó nélkül a sértést: elmondta, pontosan érti, milyen lelkiállapot vezet ilyen megnyilvánulásokhoz, de azt is hangsúlyozta, hogy a kommentelőnek fogalma sincs arról, milyen ember ő valójában – számolt be a Bors.

Erdélyi Mónika – Fotó: Markovics Gábor
 Erdélyi Mónika
Fotó: Markovics Gábor

Erdélyi Mónika több emberséget szeretne

A műsorvezető azt is elárulta, hogy családjával rendszeresen segít rászorulóknak, és arra kérte a gyűlölködőt, hogy a sértegetés helyett inkább tegyen valami jót. Hozzátette, az ünnepi időszakban különösen fontos lenne, hogy mindenki a szeretetre és az egymás iránti tiszteletre fordítsa az energiáját.

Erdély Mónika végül leszögezte: ő már megtanulta kezelni a rosszindulatot, de szeretné, ha kevesebb gyűlölet és több emberség jellemezné a közösségi tereket, főleg karácsony közeledtével.

