Ennyit változott 18 év alatt Erdélyi Mónika lánya

A nyilvánosság régóta követi Erdélyi Mónika lánya mindennapjait, hiszen Molli gyakorlatilag a képernyő és az online tér mellett nőtt fel. Az édesanya most egy hosszabb képválogatást osztott meg, amelyben a gyerekkori emlékektől egészen a jelenig láthatjuk a fiatal lányt. A posztban többek között olyan felvételek is szerepelnek, amelyek a Mónika Show forgatásán vagy a közös YouTube-csatorna indulása körül készültek – mindezek mára igazi családi fotók lettek.

A rajongók évek óta követik, hogyan nő fel Erdélyi Mónika lánya, Molli

Fotó: MW Bulvár

Hogyan ünnepelte Erdélyi Mónika lánya születésnapját?

Molli 18. születésnapjára egy különleges képsorozattal készült az édesanya, amely összefoglalja a lány eddigi életének fontos állomásait. A válogatásban látható, hogyan változott évről évre, a babakortól a kamaszéveken át egészen a nagykorúságáig. A poszt egy érzelmes üzenettel zárult, amelyben Mónika köszönetet mondott azért a szeretetért és fényért, amelyet a lánya hozott a család mindennapjaiba - írja a Bors.

Milyen ritka gyerekkori fotókat osztott meg Erdélyi Mónika?

A sorozatban több, eddig nem publikált felvétel is helyet kapott. Ezek között látható Molli babaruhában, az édesanyja mellett a televíziós stúdióban, valamint későbbi képek is, ahol már tinédzserként szerepel. A rajongók különösen azokat a pillanatképeket értékelték, amelyek megmutatják, hogyan nőtt fel a szemük előtt Molli, akit a család már évekkel ezelőtt bevont közös online projektjeikbe.

Felháborító dolog történt Erdélyi Mónikával

Elképesztő történet! Erdélyi Mónika lányával, Mollival utazott Antibes-ba. A nyaralás egyik emlékezetes pillanata azonban nem a panoráma, hanem egy botrányos pizzarendelés lett. A műsorvezető kétszer is visszaküldte az ételt.

Berki Mazsi lánya négyéves lett

A kislány, aki a szemünk láttára nő fel, most újabb mérföldkőhöz érkezett. Berki Mazsi lánya november 4-én ünnepelte negyedik születésnapját, amit édesanyja szeretettel és tudatossággal szervezett meg. A meghitt ünneplésen nem a drága ajándékok, hanem a közös pillanatok kapták a főszerepet.