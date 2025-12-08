Hatalmas bombát robbantott a TV2, erre senki nem számított!

Hatalmas bejelentés érkezett a TV2-től: néhány év szünet után 2026-ban visszatér a képernyőkre az Exatlon Hungary. A bejelentés utáni izgalmakat tovább fokozta a műsorvezetők személye is – írja a Bors.

Nemcsak az Exatlon Hungary tér vissza, hanem Gelencsér Tímea is – Fotó: Mediaworks Archív

Kik lesznek az Exatlon Hungary műsorvezetői?

A csatorna bejelentése szerint hamarosan érkezik az Exatlon Hungary 2026-os évada, méghozzá Palik László és Gelencsér Tímea műsorvezetésével. A döntés különösen nagy visszhangot váltott ki, hiszen Gelencsér Tímea csak néhány hónapja távozott a TV2-től, most azonban váratlanul visszatér.

A szépségkirálynő közösségi oldalán azt írta: őt magát is meglepte a felkérés, mégis úgy érzi, újra a helyére került.

Hozzátette, hogy a 2026-os évad számos újdonságot és meglepetést tartogat majd a nézőknek.

Hogyan látja a jövőjét Gelencsér Timi?

A következő év kiemelt időszak lesz az ismert hazai influenszer számára. A készülő események és tervek között fontos szerepet kap Gelencsér Tímea, aki most először beszélt arról, hogyan alakult az idei évük, és milyen változásokra számítanak 2026 előtt. A felújításoktól a szervezésig számos részlet került napvilágra.

Szerelem a Megasztár színpadán?

A Megasztár 2025-ös döntője után újra futótűzként kaptak lángra a pletykák. Marics Peti és Lengyel Johanna kapcsolata mégis több lehet, mint amennyit elárulnak?