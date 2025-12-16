Drámai felvétel került elő Fábián Juliról

A képet Galler András, művésznevén Indián készítette 2017 nyarán, amikor még együtt dolgozott az énekesnővel egy Jazzpiknikhez forgatott klip kapcsán. Indián a Borsnak elmondta: a forgatás idején nem tudott Fábián Juli súlyos betegségéről. Csupán annyit érzékelt, hogy az énekesnő fáradtabb és visszahúzódóbb volt a megszokottnál, de munkáját így is maximális profizmussal végezte.

Fábián Juli

Fotó: Mediaworks archív

A rendező hangsúlyozta, hogy sosem beállított képeket készít, ez a fotó is spontán pillanatot örökített meg, épp ettől vált később különösen drámaivá.

Ez a kép egy háztetőn készült róla. Nyár volt, mégis brutális viharfelhők jelentek meg mögötte, majd újra kitisztult az ég. Utólag egészen hátborzongató erre ránézni”

– fogalmazott Indián, aki szerint akár ez is lehet az egyik utolsó hivatalos fotó az énekesnőről.

Fábián Juli először 2012-ben kényszerült visszavonulni egészségi állapota miatt. Bár egy időre sikerült javulást elérnie, később nyilvánosan is bejelentette: daganatos betegsége miatt bizonytalan időre fel kell hagynia az énekléssel. Rajongóit rendszeresen tájékoztatta állapotáról, és sokáig reménykeltő híreket osztott meg.

Állapota azonban 2017 végére hirtelen romlott le, halála pedig sokkolta a zenei életet. Wolfie, a Punnany Massif tagja akkor úgy fogalmazott: Fábián Juli olyan életigenlő személyiség volt, aki biztosan nem akarta volna, hogy kesergéssel emlékezzenek rá.

Lamberger Galina tavaly nyilatkozott lánya elvesztéséről, és elmondta, hogy még mindig nem tudták feldolgozni a tragédiát.