Szívszorító ok áll Fatima visszavonulása mögött

Fatima a Fekete Vonat tagjaként, majd szólóénekesként hosszú éveken át meghatározó szereplője volt a magyar könnyűzenei életnek, mégis tudatos döntést hozott: visszalépett a bulvár világától. Nem hirtelen elhatározásról volt szó, hanem egy lassan érlelődő felismerésről, amelyben a média működéséről szerzett tapasztalatai, személyes élményei és identitásának megélése egyaránt szerepet játszottak - írja a Bors.

Fatima tudatos döntést hozott a nyilvános szerepléseiről - Fotó: MW-Bulvár

Miért vonult vissza Mohamed Fatima a médiától?

A döntés gyökere egy régi interjúhoz nyúlik vissza, amelyet még gyermekként adott. Egy beszélgetés során őszintén beszélt származásáról, ám Kepes András egy félmosollyal kísért megjegyzése évekkel később nyert valódi jelentést számára. Felnőtt fejjel értette meg, hogy a mondat nem csupán könnyed megjegyzés volt, hanem egy olyan helyzet lenyomata, amelyben egy gyermek kiszolgáltatottá válhat a média értelmezéseinek.

Ez az élmény alapjaiban formálta át a médiához való viszonyát. Bár elismeri, hogy a média és az előadók egymásra vannak utalva, tudatosan döntött úgy, hogy magánéletét nem tárja a nyilvánosság elé. Csak akkor szólal meg, ha valódi üzenete van, és nem kíván részt venni a szenzációhajhászásban.

Fatima számára a visszavonulás nem eltűnést jelentett, hanem irányváltást. Figyelme egyre inkább az értékteremtés és a fiatalok támogatása felé fordult. Aktívan részt vesz olyan kezdeményezésekben, ahol gyerekeket tanít énekelni, és személyes élményként éli meg, mennyi energiát és motivációt kap vissza tőlük.

Hosszú távú célja egy olyan zenei intézmény létrehozása, amely a hátrányos helyzetű tehetségeket végigkíséri az első lépésektől akár a professzionális művészi pályáig. Fontos számára, hogy a támogatás ne származás, hanem lehetőségek mentén történjen, hiszen sok fiatal nem az adottságai, hanem az anyagi háttér hiánya miatt nem tud kibontakozni.

