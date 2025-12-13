Fertőzés, ami majdnem elvette egy kislány életét

Hírlevél
Maureen és férje 1998-ban fogadták örökbe Marent Kínából, aki rendkívül gyenge és petyhüdt volt. A kórházban kiderült, hogy hepatitis B‑fertőzése van, ami súlyos májkárosodáshoz vezethet.
Egy amerikai pár Kínából örökbe fogadott kislánya szokatlan gyengesége mögött súlyos hepatitis B‑fertőzés állt, ami a kórházban derült ki.

Hepatitis viruses, illustration. These viruses, including types A, B, and C, primarily infect the liver. (Photo by RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU / Science Photo Library via AFP), fertőzés
Ezek a vírusok, fertőzések - beleértve a hepatitis A, B és C típusokat - elsősorban a májat fertőzik meg
Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A baba hetekig a rendelőintézetben feküdt, hosszú kezeléseknek vetették alá, de végül sikerült legyőznie a vírust, mesélte az anya, Maureen Kamischke. A család antivirális kezelést választott, ami hosszú és megterhelő volt a gyermek számára, de végül a lány legyőzte a vírust négyéves korára – írja a Bors.

Oltással megelőzhető a fertőzés

Ma Maren 28 éves, egészséges életet él, de a múlt árnyai nem tűntek el. Nem iszik alkoholt a májkárosodás miatt, minden orvosnál jeleznie kell korábbi fertőzését, és a vérvételektől máig pánikrohamai vannak. Az orvosok szerint továbbra is fokozott a májbetegség és a májrák kockázata. Az anya történetével arra figyelmeztet minden szülőt, hogy ne vegyék félvállról a fertőzéseket.

„Ez egy egész életre kiható betegség, ami megelőzhető. Ne gondold, hogy veletek nem történhet meg. Bárki megfertőződhet” 

– mondta Maureen. Maren valószínűleg az árvaházban fertőződött meg. A történet rávilágít arra, mennyire fontos a hepatitis B elleni védőoltás, hiszen a korai megelőzés életet menthet.

A múlt hónapban írt arról az Origo, hogy villámgyorsan terjed a hepatitis A vírusa, különösen a gyermekek körében.


 

 

