Fertőzés, ami majdnem elvette egy kislány életét

Egy amerikai pár Kínából örökbe fogadott kislánya szokatlan gyengesége mögött súlyos hepatitis B‑fertőzés állt, ami a kórházban derült ki.
A baba hetekig a rendelőintézetben feküdt, hosszú kezeléseknek vetették alá, de végül sikerült legyőznie a vírust, mesélte az anya, Maureen Kamischke. A család antivirális kezelést választott, ami hosszú és megterhelő volt a gyermek számára, de végül a lány legyőzte a vírust négyéves korára – írja a Bors.
Oltással megelőzhető a fertőzés
Ma Maren 28 éves, egészséges életet él, de a múlt árnyai nem tűntek el. Nem iszik alkoholt a májkárosodás miatt, minden orvosnál jeleznie kell korábbi fertőzését, és a vérvételektől máig pánikrohamai vannak. Az orvosok szerint továbbra is fokozott a májbetegség és a májrák kockázata. Az anya történetével arra figyelmeztet minden szülőt, hogy ne vegyék félvállról a fertőzéseket.
„Ez egy egész életre kiható betegség, ami megelőzhető. Ne gondold, hogy veletek nem történhet meg. Bárki megfertőződhet”
– mondta Maureen. Maren valószínűleg az árvaházban fertőződött meg. A történet rávilágít arra, mennyire fontos a hepatitis B elleni védőoltás, hiszen a korai megelőzés életet menthet.
