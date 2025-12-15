Gábor Zsazsa botrányos szobra: ez lett az alkotás sorsa

Közel két éve hatalmas visszhangot váltott ki az a bronzszobor, amely a 2016-ban elhunyt dívát, Gábor Zsazsát ábrázolja. A monumentális alkotást eredetileg 2024 februárjában avatták volna fel Budapest II. kerületében, azon a környéken, ahol egykor a világsztár családjának ékszerüzlete működött. A nagyszabású terv azonban hamar botrányba fulladt, és a Gábor Zsazsa szobrának sorsa kérdésessé vált – írja a Bors.

A szobor bemutatását egy sajtótájékoztató előzte meg, amelyen jelen volt Gábor Zsazsa özvegye, Frédéric von Anhalt herceg, valamint az alkotó, Babusa János szobrászművész is. Az eseményen eleinte baráti hangulat uralkodott, nem sokkal később azonban drámai fordulat következett.

Durva kritika érte Gábor Zsazsa szobrát

Anhalt herceg egy német lapnak adott interjúban nyíltan és rendkívül élesen bírálta az elkészült szobrot.

Az alkotás fejéről már nem is beszélek! Ez nem Zsazsa, ez egy szörny, ez a szobor úgy néz ki, mint egy női ruhás férfi

– fogalmazott a herceg.

A nyilvános vita után a szobor teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, sokan azt hitték, végleg megsemmisült vagy félretették.

Most azonban új fejlemény történt: Babusa János a közelmúltban több fotót is megosztott a bronzszoborról, amelyből kiderült, hogy az alkotás továbbra is megvan. Egy kommentelő még tréfás megjegyzést is tett a műre, dicsérve annak kidolgozottságát. A szobrász megerősítette, hogy a szobor már nagyjából két éve elkészült, de eddig sehol sem állították ki, és jelenleg sincs kapcsolatban Gábor Zsazsa özvegyével.

Kórházban volt Gábor Zsazsa özvegye

Az év elején kórházba került Fréderic von Anhalt herceg, Gábor Zsazsa özvegye. A herceg januárban életveszélyes állapotban került az intenzívre egy tüdőgyulladás után: az orvosok ötven százalék esélyt adtak neki a túlélésre, napok múltán is aggodalomra adott okot az állapota. Végül csak hetekkel később, 20 kilós fogyás után engedték haza.