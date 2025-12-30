Nem csak pletyka? Galambos Bogi és KKevin együtt bukkant fel több helyen

Galambos Bogi és KKevin kapcsolatáról egyelőre egyik fél sem beszélt nyíltan, ám a közösségi médiában történt apró jelek alaposan beindították a találgatásokat. Galambos Bogi, Galambos Lajos lánya az ünnepek alatt síelni ment, az erről megosztott fotók alatt pedig feltűnt KKevin kommentje – írja Bors.

Galambos Bogi és KKevin neve együtt kezdett terjedni a rajongók között a közösségi médiában.

Fotó: Ladóczki Balázs

A „Prrprrprr” hozzászólás sokak szerint nem véletlen — a rajongók egy része úgy véli, egy belsős poén vagy bók lehetett, amely Galambos Bogi és KKevin között már meglévő bizalmas viszonyra utal.

Galambos Bogi és KKevin kapcsolata egyre több kérdést vet fel

A divattervező korábbi kapcsolata Csipak Péterrel gyorsan véget ért, nem sokkal később pedig az üzletembert volt párja, Murányi Szilvia oldalán láthattuk. Bogi neve ezt követően felmerült BSW Matyi mellett is, ám azt a kapcsolatot egyik fél sem erősítette meg.

Most viszont egyre többen állítják, hogy Galambos Bogi és KKevin nemcsak online, hanem a való életben is együtt jelentek meg, és a szemtanúk szerint a viszonyuk kifejezetten bensőségesnek tűnt.

A rajongók már sztárpárként emlegetik őket

A kommentelők szerint a fiatal rapper és a gyönyörű divattervező látványosan összeillenek. Többen már most az év új álompárját látják Galambos Bogi és KKevin kettősében, míg mások szerint kérdéses, hogy a hírhedten szabad életet élő zenész valóban komoly kapcsolatra vágyik-e.

Egy biztos: amíg egyikük sem szólal meg, addig a pletykák tovább erősödnek.

