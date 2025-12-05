Megrendítő látvány: így néz ki most Galambos Erzsi sírja

Galambos Erzsi gyerekszínészként kezdte pályáját, majd hamar bebizonyította, hogy minden szerepében képes lehengerlő erővel megszólítani a közönséget. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő egyszerre volt a Budapesti Operettszínház, a József Attila Színház és a Halhatatlanok Társulatának ikonikus tagja. Modern zenés darabokban, prózai előadásokban és számos filmben is maradandót alkotott. Hangi adottsága, tánctudása és elegáns színpadi jelenléte generációk rajongását nyerte el – emlékezik meg a BORS.

Galambos Erzsi: a primadonna, akit generációk imádtak

Fotó: Klubrádió / Youtube / képkivágás

Galambos Erzsi szerepei legendásak maradnak

A művésznő sokoldalúsága páratlan volt: a musicalek világában ünnepelt primadonnaként, prózai szerepekben pedig elismert karakterszínészként tűnt ki. Két éve, hosszú betegség után távozott, de öröksége ma is meghatározza a hazai színházi kultúrát.

Végső nyughelye a Farkasréti temetőben található, sírhelyét pedig ma is sokan felkeresik, hogy tisztelegjenek előtte. Így néz ki most a legendás színművész örök nyughelye:

Galambos Erzsi sírhelye

Fotó: Bors

Pásztor Erzsi megható szavai Galambos Erzsiről

A születésnap alkalmából Pásztor Erzsi is megemlékezett legendás kolléganőjéről. Bár kapcsolatukat pályájuk elején egészséges rivalizálás színezte, a tisztelet mindig kölcsönös volt.

A közönség imádta, gyönyörű szép volt, és mindent tudott: énekelt, táncolt, steppelt – levett mindenkit a lábáról.

Pásztor szerint Galambos Erzsi sikerének titka az alázat és a rengeteg munka volt.

Soha nem lépett felkészületlenül színpadra, folyamatosan tanult és gyakorolt. Profi volt – példaként állhatna a mai fiatalok előtt is.

