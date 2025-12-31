Ez már túl sok? Amit Galla Miklós bevállalt, azon felhördült a közönség

Az eset egy nyilvános fellépésen történt, ahol Galla Miklós egy több napon át viselt, foltos alsónadrágban lépett színpadra. A humorista nyíltan felvállalta a ruhadarab állapotát, és arra kérte a közönséget, hogy nyugodtan fotózzák is le.

Galla Miklós humorista

Fotó: Máté Krisztián/Bors

Galla Miklós újabb határokat lépett át

A fellépés végén a humorista még tovább ment: kifordította az alsónadrágot, megmutatta a közönségnek, majd egy érdeklődő hölgynek ajándékozta a „relikviát”, akit külön megkért arra, hogy ne mossa ki azt.

Megosztó üzenet

Galla Miklós szerint mindez nem botrány, hanem üzenet:

úgy véli, nincs mit szégyellni a hétköznapi hibáinkon.

A közvélemény azonban megosztott – egyesek felszabadítónak, mások túlzónak tartják a történetet.

A teljes cikket és Galla Miklós zavarba ejtő képeit a BORS oldalán találja!

Kapcsolódó tartalmaink:

A humorista pályafutása során mindig is a határok feszegetésére törekedett. Galla Miklós számára a színpadon való merész fellépések és a szabad mozgás a művészi kifejezés fontos részei, de elárulta, egy valamit régóta bán.

Meghökkentő őszinteséggel beszélt életéről a közönség kedvence. Laár András otthontalanul is harmóniára lel, és úgy érzi, a művészet adja számára a valódi otthont. A sztár szerint a tárgyaknál sokkal fontosabb a belső béke.

