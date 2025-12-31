Ez már túl sok? Amit Galla Miklós bevállalt, azon felhördült a közönség

Hírlevél
Újabb botrányos történet borzolja a kedélyeket a hazai sztárvilágban. Galla Miklós ismét olyan vallomással állt elő, amely sokakat megdöbbentett, másokat pedig megnevettetett.
Az eset egy nyilvános fellépésen történt, ahol Galla Miklós egy több napon át viselt, foltos alsónadrágban lépett színpadra. A humorista nyíltan felvállalta a ruhadarab állapotát, és arra kérte a közönséget, hogy nyugodtan fotózzák is le.

Fotó: Máté Krisztián/Bors
Galla Miklós humorista 
Fotó: Máté Krisztián/Bors

Galla Miklós újabb határokat lépett át

A fellépés végén a humorista még tovább ment: kifordította az alsónadrágot, megmutatta a közönségnek, majd egy érdeklődő hölgynek ajándékozta a „relikviát”, akit külön megkért arra, hogy ne mossa ki azt.

Megosztó üzenet

Galla Miklós szerint mindez nem botrány, hanem üzenet: 

úgy véli, nincs mit szégyellni a hétköznapi hibáinkon.

A közvélemény azonban megosztott – egyesek felszabadítónak, mások túlzónak tartják a történetet.

A teljes cikket és Galla Miklós zavarba ejtő képeit a BORS oldalán találja!

Galla Miklós leplezetlen vallomása: ezt évtizedek óta bánja

A humorista pályafutása során mindig is a határok feszegetésére törekedett. Galla Miklós számára a színpadon való merész fellépések és a szabad mozgás a művészi kifejezés fontos részei, de elárulta, egy valamit régóta bán.

Őszintén beszélt a nyomorúságos körülmények között élő Laár András

Meghökkentő őszinteséggel beszélt életéről a közönség kedvence. Laár András otthontalanul is harmóniára lel, és úgy érzi, a művészet adja számára a valódi otthont. A sztár szerint a tárgyaknál sokkal fontosabb a belső béke.
 

 

