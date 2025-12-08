Hírlevél
Eljegyzés a láthatáron? Gallusz Niki megszólalt

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az utóbbi időben újabb pletykák röppentek fel az énekesnő magánéletéről, de vajon mi az igazság? Gallusz Niki elárulta, hol tart most az életében és milyen érzésekkel néz szembe nap mint nap.
Gallusz Nikiénekesnőszínésznőeljegyzés

Gallusz Niki életében kevés tabu van, és legújabb interjújában ismét nyíltan beszélt érzéseiről. Az énekesnő rajongói számára mindig sokat jelentenek Niki tanácsai – írja a Bors.

Gallusz Niki
Gallusz Niki 
Fotó: Keller Mátyás

Eljegyezték Gallusz Nikit?

Gallusz Niki arról mesélt, hogy bár felröppentek a hírek az eljegyzéséről, egyelőre még senki mellett nem horgonyzott le. 

Szeretném azt érezni, hogy végre révbe értem, de senkit nem akarok ámítani: sem magamat, sem másokat

– mondta.

Az élete sokszor kihívásokkal teli, a pályája sem nyugalmas, de Niki már megtanult szembenézni ezekkel a helyzetekkel, és belső békéjére törekszik. Mindez pedig tükrözi életének sokszínűségét: a nehézségek ellenére is próbál harmóniában élni önmagával és a körülötte zajló világgal.

Melyik volt Gallusz Niki legkínosabb pillanata?

A színésznő nemrég felidézett egy kínos, de humoros színpadi bakit a Chicago című előadásból. A színpadon egyszer csak a középen kapcsolható pántja váratlanul elpattant, ami miatt a táncosok meglepődve próbálták kitalálni, mit is szeretne jelezni. Bár a helyzet kínos volt, szerencsére csak a tánckar látta a történteket.

Tóth Gabi lebukott?

Tóth Gabi életét ismét hatalmas kíváncsiság övezi, miután párja, Papp Máté Bence a Megasztár stúdiójában igencsak sejtelmesen nyilatkozott a karácsonyi lánykérésekről. A néptáncos szavai alapján akár az is lehet, hogy az eljegyzés már megtörtént, csak még nem árulják el a nyilvánosságnak.

 

