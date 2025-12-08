Eljegyzés a láthatáron? Gallusz Niki megszólalt

Gallusz Niki életében kevés tabu van, és legújabb interjújában ismét nyíltan beszélt érzéseiről. Az énekesnő rajongói számára mindig sokat jelentenek Niki tanácsai – írja a Bors.

Gallusz Niki

Fotó: Keller Mátyás

Eljegyezték Gallusz Nikit?

Gallusz Niki arról mesélt, hogy bár felröppentek a hírek az eljegyzéséről, egyelőre még senki mellett nem horgonyzott le.

Szeretném azt érezni, hogy végre révbe értem, de senkit nem akarok ámítani: sem magamat, sem másokat

– mondta.

Az élete sokszor kihívásokkal teli, a pályája sem nyugalmas, de Niki már megtanult szembenézni ezekkel a helyzetekkel, és belső békéjére törekszik. Mindez pedig tükrözi életének sokszínűségét: a nehézségek ellenére is próbál harmóniában élni önmagával és a körülötte zajló világgal.

Melyik volt Gallusz Niki legkínosabb pillanata?

A színésznő nemrég felidézett egy kínos, de humoros színpadi bakit a Chicago című előadásból. A színpadon egyszer csak a középen kapcsolható pántja váratlanul elpattant, ami miatt a táncosok meglepődve próbálták kitalálni, mit is szeretne jelezni. Bár a helyzet kínos volt, szerencsére csak a tánckar látta a történteket.

Tóth Gabi lebukott?

Tóth Gabi életét ismét hatalmas kíváncsiság övezi, miután párja, Papp Máté Bence a Megasztár stúdiójában igencsak sejtelmesen nyilatkozott a karácsonyi lánykérésekről. A néptáncos szavai alapján akár az is lehet, hogy az eljegyzés már megtörtént, csak még nem árulják el a nyilvánosságnak.