Gáspár Evelin bokszszereplése békét teremtett a családban?

Perpatvarok, balhék és nagy összeborulások jellemzik a Gáspár család életét, amióta csak bekerültek a köztudatba. Főként Gáspár Győző és Gáspár Zsolti csörtéi sikerültek hangosra az utóbbi időben. Kettejük harca odáig fajult, hogy a showman úgy döntött, eladja azt a nógrádmegyeri ikerház-felet, melyben évtizedeket töltöttek, és aminek a másik felében Gáspár Zsolti él a családjával. Csakhogy jött Gáspár Evelin, és úgy tűnik, rendet és békét teremtett néhány jól irányzott horoggal és egyenessel. A bokszringben remekül szereplő híresség a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban beszélt a változásról, amit éppen a meccsei hoztak el a családja számára, számolt be a történtekről a borsonline.hu.

Gáspár Evelin a Sztárboxban nyújtott szereplésével közelebb hozta az egymással vitázó családtagjait – Fotó: MW Bulvár

Gáspár Evelin elárulta, mi okozta a családi viszálykodást

A boksznak köszönhetően, valahogy a család is egyesült. Hiszen azt tudni lehet, hogy mindenféle családtagom mondott már mindent erről a Gáspár famíliáról és a viszonyainkról. A pénz nagyon csúnya megrontója itt a kapcsolatoknak. Ezért mentek tönkre a viszonyok… Már azért is megérte elvállalnom ezt a műsort, hogy a papám eljött és megnézett. Két meccsemet is végigszurkolta, szívvel, lélekkel. Ráadásul ott voltak az unokatestvéreim és a Zsolti is. Úgy, hogy előtte alig álltak szóba egymással. Megtört a jég…

– magyarázta Győzike lánya, Evelin.

Érdekes a kapcsolat Győzike és Zsolti között

A fiatal híresség elárulta, hogy egy haláleset, majd az azt követő tor is közrejátszott abban, hogy a Gáspár család hosszú idő után először közös előkarácsonyozásra, vagy újévi bulira készül.

Zsolti és apu kapcsolata elég viszontagságos. Valamelyik nap nagyon kedvesen beszélnek egymással, másnap pedig a legcsúnyább dolgokat vágják egymás fejéhez. Attól függ, melyikük, hogy kelt fel, és melyiküknél hol van a tűréshatár küszöbe. Érdekes ez a kapcsolat és szerintem így is marad

– mondta Győzike idősebbik lánya, aki szerint a nógrádmegyeri ház körül is kezd kristályosodni a megoldás.

