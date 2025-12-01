Fontos bejelentést tett jövőjéről Gelencsér Timi

Gelencsér Timi az elmúlt hónapokban egyszerre küzdött a házfelújítás kihívásaival és a jövő évi esküvő szervezésével. Bár eredetileg korábban szerettek volna beköltözni az új otthonukba, a munkálatok alatt több váratlan feladat is előkerült, így 2026 elejére tolódott a költözés - írja a Bors. Timi őszintén beszélt arról, hogyan próbálják megtalálni az egyensúlyt a mindennapi feladatok és az esküvői szervezés között.

Gelencsér Timi és párja

Fotó: Miss Balaton/ Rácz Tamás

Hol tartják Gelencsér Timiék az esküvőjüket?

A pár úgy döntött, Magyarországon mondják ki a boldogító igent, hogy minden családtag és barát jelen lehessen. A pontos helyszín ugyan titokban marad, de annyit elárultak, hogy Budapesttől távolabb tervezik az esküvőt, így a vendégeknek utazniuk kell majd. A rendezvény szolidabb hangulatú lesz, luxus nélkül, de szeretetteljes és meghitt atmoszférában.

Hogyan készül fel Gelencsér Timi a nagy napra?

Timi és párja már megtalálták a helyszínt és a főbb szolgáltatókat, így a szervezés nagy része a helyén van. Az influenszer számára különösen fontos, hogy a nap ne a hivalkodásról szóljon, hanem a közeli szerettekkel közös ünneplésről. A sűrű év ellenére igyekezett minden részletet alaposan átgondolni, a házfelújítással párhuzamosan pedig az esküvői feladatokat is sorra vették.

Miért csúszik Gelencsér Timi házfelújítása?

Az eredeti átadási határidőt decemberre tűzték ki, de a felújítás során több olyan rejtett hiba és javítanivaló került elő, amely jelentősen megnövelte a munkát. Bár voltak elképzeléseik arról, mely részeket kell modernizálni, a kivitelezés komplexebbnek bizonyult, így 2026-ban válik reálissá a beköltözés.

