Kis Grófo fájdalmas vallomást tett

A síremléket 2024-ben vandálok megrongálták, ezért – a Grófo család intézkedésének is köszönhetően – azóta térfigyelő kamera védi a környéket

A Grófo család ügyeit leginkább Kis Grófo intézi

Megnyugvást kapott a Grófo család

Kis Grófo arról is beszélt, hogy a család szerint idősebb Grófo jeleket küld a túlvilágról, főként kisgyermekeken keresztül, akik állítólag „beszélgettek” vele. Ez a hit nagy megnyugvást ad nekik.

A Bulibáró több új projektet is tervez 2025 végére, köztük egy vallási témájú dicséretet Istennek.

Kis Grófo brutális fogyása

Kis Grófo októberben arról nyilatkozott, hogy kemény diétába kezdett, és bő egy hónap alatt megszabadult 6 kilótól.

Fél a lovaktól

Az énekes a közelmúltban bevallotta, hogy retteg a lovaktól.