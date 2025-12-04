Kis Grófo fájdalmas vallomást tett

Öt éve hunyt el Kis Grófo édesapja, idősebb Grófo (Kozák László), aki 2020 decemberében koronavírusban halt meg. A Grófo család minden évben emléknapot tart, ilyenkor ellátogatnak a sírhoz, videókat néznek, és felidézik a közös történeteket.
A síremléket 2024-ben vandálok megrongálták, ezért – a Grófo család intézkedésének is köszönhetően – azóta térfigyelő kamera védi a környéket – írja a Bors.
Megnyugvást kapott a Grófo család
Kis Grófo arról is beszélt, hogy a család szerint idősebb Grófo jeleket küld a túlvilágról, főként kisgyermekeken keresztül, akik állítólag „beszélgettek” vele. Ez a hit nagy megnyugvást ad nekik.
A Bulibáró több új projektet is tervez 2025 végére, köztük egy vallási témájú dicséretet Istennek.
Kis Grófo brutális fogyása
Kis Grófo októberben arról nyilatkozott, hogy kemény diétába kezdett, és bő egy hónap alatt megszabadult 6 kilótól.
Fél a lovaktól
Az énekes a közelmúltban bevallotta, hogy retteg a lovaktól.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!