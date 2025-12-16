Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a Kreml és ennek sokan nem fognak örülni

Veszély!

Kitört a pánik Magyarországon, megérkezett a mutálódott szupervírus

győzike

Megházasodott Győzike, nem hiszi el, kit vett el!

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokakat meglepett Gáspár Győző legutóbbi Facebook-bejegyzése. Győzike arról posztolt, hogy feleségül vette szerelmét, Beát. Csakhogy, mint kiderült, ez húsz évvel ezelőtti történet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
győzikegáspár győzőesküvőKubaGáspár Bea

Nehéz kiigazodni Győzikén – talán még a feleségének sem sikerül –, de nem is érdemes időt fektetni a személyiségének a megfejtésébe, Győzike, az Győzike.

Győzike
Győzike és feleséfe, Bea asszony
Fotó: Markovics Gábor

Legutóbb arról posztolt fényképeket, hogy házasságot kötött a szerelmével, Beával egy egzotikus tengerparton. Csakhogy ez 20 éve történt, Kubában, ráadásul nem is ez volt kettejük első esküvője – írja a Bors

Győzike sokadik menyegzője

A házaspár szinte már hagyománnyá tette az ismételt lagzik tartását: Győzikéék 1993. július 17‑én Salgótarjánban kötötték először össze életüket, és azóta legalább kilencszer újították meg fogadalmukat. Húsz évvel ezelőtt, 2005 decemberében például Kubában, Matanzas tengerpartján is tartottak hasonló ünnepséget.

„A legfontosabb, hogy szeretjük egymást, és minden más jelentéktelen mellette. Két csodálatos gyermekünk a legszebb ajándék, amit az élet adott nekünk”

 – írta Facebook‑posztjában Gáspár Győző.

Pedig egy éve még arról írt az Origo, hogy Győzike az utcán ordibált, válóperrel fenyegette a feleségét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!