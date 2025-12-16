Megházasodott Győzike, nem hiszi el, kit vett el!

Nehéz kiigazodni Győzikén – talán még a feleségének sem sikerül –, de nem is érdemes időt fektetni a személyiségének a megfejtésébe, Győzike, az Győzike.

Győzike és feleséfe, Bea asszony

Fotó: Markovics Gábor

Legutóbb arról posztolt fényképeket, hogy házasságot kötött a szerelmével, Beával egy egzotikus tengerparton. Csakhogy ez 20 éve történt, Kubában, ráadásul nem is ez volt kettejük első esküvője – írja a Bors.

Győzike sokadik menyegzője

A házaspár szinte már hagyománnyá tette az ismételt lagzik tartását: Győzikéék 1993. július 17‑én Salgótarjánban kötötték először össze életüket, és azóta legalább kilencszer újították meg fogadalmukat. Húsz évvel ezelőtt, 2005 decemberében például Kubában, Matanzas tengerpartján is tartottak hasonló ünnepséget.

„A legfontosabb, hogy szeretjük egymást, és minden más jelentéktelen mellette. Két csodálatos gyermekünk a legszebb ajándék, amit az élet adott nekünk”

– írta Facebook‑posztjában Gáspár Győző.

Pedig egy éve még arról írt az Origo, hogy Győzike az utcán ordibált, válóperrel fenyegette a feleségét.