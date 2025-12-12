Hajdú Péter a Tornóczky Anitához fűződő kapcsolatáról vallott

Hajdú Péter Az én utam című podcastjében ritkán látott őszinteséggel idézte fel azt az utat, amely a semmiből a reflektorfényig vezette. Gyerekkora korántsem volt egyszerű: apakép nélkül nőtt fel, édesanyja jelentette számára az egyetlen biztos pontot. A gimnáziumi évekről és a Frizbi születéséről is mesélt, amely műsornak később a legtöbbet köszönhette. Ám a történetéből nem hiányozhat az a személy sem, aki több mint harminc éve elkíséri, támogatja és olykor kritikusan terelgeti: Tornóczky Anita, írja a ripost.hu.
Hajdú Péter fiatalon kötötte barátságát Anitával, ami a mai napig kitart
Anitát a legtöbben okleveles habilitációs kutyakiképzőként, állatmentőként és korábbi televíziós műsorvezetőként ismerik. Ám a közönség számára kevésbé látható szerepe is van: ő Hajdú Péter egyik legközelebbi barátja, sőt a műsorvezető kislányának, Noncsinak a keresztanyja. Barátságuk még jóval azelőtt kezdődött, hogy bármelyikük ismertté vált volna.
Hajdú felidézte, hogy egykor ő hívta Anitát, mivel a MÚOSZ újságíróiskolájában tanult és felajánlotta neki, hogy szeretne vele csinálni egy tévéműsort. Tornóczky annyit tett hozzá nevetve, hogy ez is csak a csajozásról szólt Péternél.
De milyen is a barátságuk?
Anitától többször megkérdezték, mit keresnek egymás mellett.
Ez egy rideg p*csa, ez meg egy karrierista f*sz
– idézte fel a beszólásokat, majd hozzátette:
Mi ismerjük a másik mélységeit, ezért tudjuk, mi a szerethető benne. Ezt mások nem látják, és ez az ő problémájuk.
Hajdú imidzse tudatosan felépített
A felszínen Hajdú sokaknak valóban gátlástalanul céltudatosnak tűnt. Anita szerint azonban ez egy tudatosan felépített imidzs volt, amelyet Péter a médiapiacon való boldogulás érdekében konstruált meg. Ő viszont mindig látta mögötte azt az érzékeny, kitartó fiút, aki egyedül akarta túlélni a gyerekkori hiányokat és felépíteni magát.
