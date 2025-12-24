Betelt a pohár! Durván beszólt a Házasság első látásra Zsoltja Beccának

Deák Rebeka és Horváth Zsolt kapcsolata a Házasság első látásra valóságshowban hullámvölgyekkel tarkított volt. A pár végül a válás mellett döntött, ám egy esélyt még szerettek volna adni egymásnak, ezért randevúzni kezdtek, ám a próbálkozás hamar kudarcba fulladt – írja a Bors.

A Házasság első látásra Rebeka és Zsolt számára válással végződött.

Rebeka azóta új párkapcsolatban él, míg Zsolt hosszú hallgatás után őszinte vallomást tett.

„Sok támadást kaptam, ezért sokat gondolkoztam azon, hogy reagáljak-e azokra a vádakra, amikkel az ex-feleségem az utóbbi hetekben körbehaknizta a komplett bulvármédiát. Tudom, hogy ennek nem az én lejáratásom volt a célja, ez nem rólam szólt, hanem – mint minden más az életében – csak saját magáról.

Arról, hogy továbbra is róla szóljanak a hírek, hogy lájkokat gyűjtsön, hogy validálja a viselkedését és az azonnali váltást az új párkapcsolatát illetően. Ennek érdekében viszont az én lejáratásom sem túl nagy ár”

– mondta keményen a Házasság első látásra sztárja.

Már szóba sem áll egymással a Házasság első látásra álompárja

A TV2 párkereső realityjének idei évadában Horváth Zsolt és Deák Rebeka kapcsolatáért szurkolt a legtöbb tévénéző. Horváth Zsolt, a Házasság első látásra harmadik évadának sztárja szerint a volt felesége, Deák Rebeka egy olyan királylány, akinek nem a herceg, hanem egy szolgáló kell. Kijelentette, hogy ő nem vállalkozik erre a szerepre. Bár az esküvő utáni két hétben jól alakult a viszonyuk a műsorban, végül a kísérlet után elváltak az útjaik.

Mérföldkőhöz érkezett Becca és Andris kapcsolata

Deák Rebeka már találkozott Kabai Andris szüleivel, hiszen a Németországban élő szülők váratlanul hazalátogattak. A DJ elárulta, hogy szenteste az ő családjánál lesznek, míg Becca szüleivel karácsonykor kerül sor az első személyes találkozásra.