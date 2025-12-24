Betelt a pohár! Durván beszólt a Házasság első látásra Zsoltja Beccának

Deák Rebeka és Horváth Zsolt kapcsolata a Házasság első látásra valóságshowban hullámvölgyekkel tarkított volt. A pár végül a válás mellett döntött, ám egy esélyt még szerettek volna adni egymásnak, ezért randevúzni kezdtek, ám a próbálkozás hamar kudarcba fulladt – írja a Bors.
Rebeka azóta új párkapcsolatban él, míg Zsolt hosszú hallgatás után őszinte vallomást tett.
„Sok támadást kaptam, ezért sokat gondolkoztam azon, hogy reagáljak-e azokra a vádakra, amikkel az ex-feleségem az utóbbi hetekben körbehaknizta a komplett bulvármédiát. Tudom, hogy ennek nem az én lejáratásom volt a célja, ez nem rólam szólt, hanem – mint minden más az életében – csak saját magáról.
Arról, hogy továbbra is róla szóljanak a hírek, hogy lájkokat gyűjtsön, hogy validálja a viselkedését és az azonnali váltást az új párkapcsolatát illetően. Ennek érdekében viszont az én lejáratásom sem túl nagy ár”
– mondta keményen a Házasság első látásra sztárja.
A TV2 párkereső realityjének idei évadában Horváth Zsolt és Deák Rebeka kapcsolatáért szurkolt a legtöbb tévénéző. Horváth Zsolt, a Házasság első látásra harmadik évadának sztárja szerint a volt felesége, Deák Rebeka egy olyan királylány, akinek nem a herceg, hanem egy szolgáló kell. Kijelentette, hogy ő nem vállalkozik erre a szerepre. Bár az esküvő utáni két hétben jól alakult a viszonyuk a műsorban, végül a kísérlet után elváltak az útjaik.
