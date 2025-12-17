Horváth Zsolt, a Házasság első látásra harmadik évadának sztárja szerint a volt felesége, Deák Rebeka egy olyan királylány, akinek nem a herceg, hanem egy szolgáló kell. Kijelentette, hogy ő nem vállalkozik erre a szerepre. Bár az esküvő utáni két hétben jól alakult a viszonyuk a műsorban, végül a kísérlet után elváltak az útjaik – írja a blikk.hu.

A Házasság első látásra álompárja, Deák Rebeka és Horváth Zsolt a műsor után teljesen eltávolodott egymástól – Fotó: TV2

Rebeka már többször is megszólalt a szakításuk okairól, és bevallotta, szerette volna, ha megpróbálják a való életben is együtt. Úgy fogalmazott, hogy kezdetben minden mesés volt, jól működtek együtt, Zsolt iránt szeretettel, tisztelettel volt. Fájt számára, hogy ugyanezt a megbecsülést nem érezte visszafelé a férje részéről.

Nem csillapodtak a kedélyek a Házasság első látásra szereplői között

Nyilván ő jól érezte magát, mert én viszont figyeltem az ő igényeire, és a béke érdekében tulajdonképpen kiszolgáló személyzetként működöm mellette. Ezért döntöttem úgy, hogy sem a házasságot, végül a kapcsolatot sem szeretném folytatni.

– fakadt ki Zsolt nemrég.

Azóta kiderült, hogy Rebeka az előző évadból ismert rádiós DJ-vel, Kabai Andrissal alkot egy párt, a szerelmük pedig egyre erősebb. A lány most a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében szólalt meg arról, rendezték-e a viszonyukat az exével. Egy követője kérdésére árulta el, baráti kapcsolatban vannak-e Zsolttal...

Nem, viszont úgy érzem, hogy nem rajtam múlt, úgyhogy az én lelkiismeretem tiszta...

– szögezte le Becca.

A Házasság első látásra utolsó reménysugara is kihunyt

Zsolt és Rebeka kapcsolata a Házasság első látásra című műsorban kezdetben tündérmesének tűnt, de mostanra minden darabokra hullott. A Házasság első látásra nézői megdöbbenve figyelik, ahogy a korábban kiegyensúlyozottnak hitt házaspár között elszabadulnak az indulatok – és Zsolt kimondja, amit eddig senki sem mert, írtuk meg még a műsor vetítése alatt az Origón.