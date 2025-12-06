Hegyes Berci sokkot kapott élőzés közben – tragédia történt a családjában

A korábbi nevetés és laza beszélgetés helyét feszült csend váltotta fel, mindenki érezte, hogy valami nagy baj történhetett. Hegyes Berci akkor döbbent meg igazán, amikor meglátta a nővérétől érkező, balesetről árulkodó képeket – írja a Bors.

Hegyes Berci megrémült mi történhetett a testvérével.

Fotó: TV2

Hegyes Berci sokkos állapotba került

A sztár ijedten csak annyit tudott a kamerába mondani:

Várjatok. Nagy baj van, a testvérem balesetet szenvedett, mennünk kell.

A rajongók azonnal kérdésekkel és kétségbeesett üzenetekkel árasztották el, hiszen senki sem tudta, milyen tragédia állhat a háttérben. Berci azonban néhány telefonhívás után kezdett megnyugodni, amikor kiderült, hogy szerencsére senki sem sérült meg. A nővére csupán a garázsban ütközött neki egy oszlopnak, bár az autó így is látványosan összetört. Tovább fokozta a pánikot, hogy Martfűn – Berci szülővárosában – ugyanabban az időben valódi baleset történt, ami még több ismerőst késztetett arra, hogy aggódva próbálják elérni. Berci később így mesélt a helyzetről:

Az élőzés közben kaptam az üzenetet, és azonnal megrémültem, hogy komoly baj történt.

A rajongók támogató üzeneteit és szeretetét meghatódva köszönte meg, hiszen a sokkoló pillanatok után jólesett számára megtapasztalni, mennyien állnak mellette.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci egy pár

A Dancing With The Stars show-műsor alatt több héten keresztül pletykálták, hogy Mihályfi Luca és Hegyes Berci több mint csupán táncpartner — végül egy kompromisszumot nem tűrő fotó bizonyította, hogy a románc valós. A páros a műsorból való kiesése után nem titkolta tovább, hogy egymásra találtak — a rajongók örömére.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci kiesésüket követően árulták el, hogy valóban egy párt alkotnak.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Mit titkolt eddig a sztárpár?

A pár elárulta, hogy idén januárban összeköltöztek, és azóta közös otthonuk lett — a korábbi legénylakásból igazi „fészket” varázsoltak. Azóta úgy érzik, életük harmonikus és rendezett, és boldogan élnek együtt, imádják, hogy közösen alakíthatják a hétköznapjaikat.