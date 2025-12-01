Féreghajtó kúrájáról vallott a világhírű topmodell

Az 52 éves világhírű topmodell, Heidi Klum és zenész férje, Tom Kaulitz a közelmúltban úgy döntött, kipróbál egy féreg‑ és parazita‑tisztító kúrát.

Heidi Klum és zenész férje, Tom Kaulitz

Fotó: Felix Horhager / DPA

Az eljárás nem egyszeri gyors méregtelenítés volt: a kúra során két kört is végigcsináltak, kapszulákat szedtek, amiket sokan természetes összetevők miatt nyelnek le féreg- és parazitairtás céljából. Klum most őszintén bevallotta, hogy – bár a kúra után jobban érezték magukat – semmilyen konkrét testi jele, orvosi diagnózis vagy bizonyíték nincs arra, hogy szervezetükben valaha is fertőzés lett volna, amit el kellett volna távolítani – írja a Bors.

Heidi Klum szeret kísérletezni

Heidi Klum bevallotta, hogy az Instagram-oldalán látott erről sok tartalmat, és úgy érezte, ideje kipróbálnia valami újat.

„Hallottam, hogy ezt évente egyszer kell csinálni, és én még soha nem csináltam. Úgy érzem, nagyon lemaradtam. Fogalmam sincs, mi a fene fog kijönni belőlem”

– írta még a kúra előtt. Utána aztán elismerte: egyik-másik ital annyira rossz ízű volt, hogy inkább nem is akarta tudni, mi van benne. Számára az ilyen kúrák inkább kísérleti jellegűek, nem pedig tudományosan megalapozott módszerek.

Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a közös kúra férjével egyfajta közös „resetként” szolgált, és lelkileg is sokat jelentett nekik.

