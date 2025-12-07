Herceg Erika exkluzív interjúban öntött tiszta vizet a pohárba

A Herceg Erika körüli felhajtás tovább nő, mert szoborszerű szépsége sokakban ébreszt kérdéseket. A Megasztár még több figyelmet irányított rá, így a találgatások is felerősödtek. Sokan szépészeti beavatkozásokat sejtettek, ám az énekesnő most egy exkluzív interjúban mondta el, mi áll valójában a külseje mögött.

Herceg Erika külseje körüli találgatások és a valóság

A nézők és rajongók többsége kíváncsi volt, minek köszönhető a látványos, már-már Barbie-szerű jelenléte. A Megasztár új hullámot indított el körülötte: egyszerre kapott rajongást, irigységet és támadásokat. A legtöbben úgy hitték, külseje szépészeti beavatkozások eredménye, pedig az énekesnő szerint ennek semmi köze hozzá. Herceg Erika régen hosszú, kemény küzdelmet folytatott magáért, és most először árulta el, milyen belső és külső teher vezetett idáig.

Milyen hatással volt Herceg Erika karrierjére és testképére a múlt?

Korábban egy lányformáció tagja volt, ahol 55 kilós súlyhatárhoz kötött szerződés nehezedett rá. A folyamatos nyomás és elvárás testileg-lelkileg felőrölte, és a turnék idején egyre súlyosabb stresszt okozott számára. Amikor anorexiával vádolták, határozottan cáfolta: szívbetegsége miatt nem engedheti meg magának az éhezést. A járvány időszakában a csapat feloszlott, Herceg Erika pedig párja miatt Kazahsztánba költözött, hogy végre helyreállítsa az egészségét.

Hogyan építette újra magát az énekesnő?

A külföldön töltött időszak alatt Erika teljes szemléletváltáson ment keresztül. Tudatos étkezés, rendszeres orvosi kontroll és erősítő edzések segítették abban, hogy újra stabil legyen. Vallja, hogy az önelfogadás fontosabb, mint mások véleménye, és most először beszélt ilyen nyíltan arról, milyen hosszú út vezetett a szó szerint „szoborszerű” megjelenéséhez. A Bors kamerái előtt tisztázta: megjelenése mögött nem beavatkozások, hanem évek kitartása és küzdelme áll.

