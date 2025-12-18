Hatalmas bejelentést tett Hódi Pamela: hihetetlen lépésre szánta el magát

Hódi Pamela nemrég nagy bejelentést tett: hivatalosan is elindította TikTok-oldalát. A sztáranyuka a divat és lakberendezés világát szeretné közelebb hozni követőihez, és ígéri, hogy érdekes, hasznos tartalmakkal készül – írja a Bors.
Milyen tartalmakat fog posztolni TikTok-csatornájára Hódi Pamela?
Pamela nem hamarkodta el a döntést:
Nagyjából egy évet gondolkoztam ezen a döntésemen
– kezdte az izgalmas bejelentést.
Bár a TikTok továbbra sem áll hozzá igazán közel, igyekszik megbarátkozni a platformmal. Tartalmai között sütős-főzős videók, divattal és lakberendezéssel kapcsolatos tippek is helyet kapnak majd. Az első feltöltésekben új cipőjét mutatta meg, valamint praktikus rendszerezési megoldásokat osztott meg. Hódi Pamela abban bízik, hogy ezen a felületen is hasonlóan aktív és pozitív közösség alakul ki, mint az Instagram-oldalán.
Hódi Pamela szerint egy kis csalás belefér
A sztáranyuka bepillantást engedett az ünnepi készülődésbe. Hódi Pamela mindennapjait jelenleg a lányai töltik ki.
Az utóbbi hetekben egyre több jel utal arra, hogy Hódi Pamela és férje, Tóth Bence házassága válságba került. A rajongók először azt vették észre, hogy Hódi Pamela ritkán viseli a jegygyűrűjét, és alig oszt meg közös képeket férjével.