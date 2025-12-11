Hódi Pamela szerint egy kis csalás belefér

Hódi Pamela a karácsonyi készülődés és a gyerekei körüli teendők mellett is aktívan oszt meg pillanatokat közösségi oldalán. Bár a házasságáról kevés információ szivárgott ki, a sztáranyuka élete most a családja körül forog – írja a Bors.

Hódi Pamela

Fotó: Máté Krisztián/Bors

Hogyan készül Hódi Pamela az ünnepekre?

A sztáranyuka egykor Berki Krisztián párjaként vált ismertté, majd lánya, Nati születése után az ország egyik legkedveltebb édesanyjává vált. Jelenlegi férjével, Tóth Bencével 2021-ben köszöntötték közös gyermeküket, Evolet Olíviát. Hódi Pamela mostanában leginkább a gyerekei és a közelgő ünnep körüli tevékenységeket osztja meg, így látható, mennyire fontos számára a család.

Legutóbb például Nati kedvenc ételéről, egy paradicsomos-mozzarellás gnocchiról posztolt, és hozzátette:

A gnocchi bolti, nem én készítettem, de szerintem bőven belefér ennyi ’csalás’.

A meglepetés így is nagy sikert aratott a gyerekei között.

Árulkodó jelek: küszöbön a válás?

Az utóbbi hetekben egyre több jel utal arra, hogy Hódi Pamela és férje, Tóth Bence házassága válságba került. A rajongók először azt vették észre, hogy Hódi Pamela ritkán viseli a jegygyűrűjét, és alig oszt meg közös képeket férjével.

Elmaradt évfordulós ünneplés

Már egy tavalyi cikkünkben is említettük, hogy a házaspár elfelejtette megünnepelni évfordulójukat, amit a rajongók akkor is intő jelnek tartottak. A mostani csend sokak számára ennek a folyamatnak a folytatását jelzi, bár egyelőre minden csupán találgatás.