Megtörte a csendet – a magyar modell drámai bejelentése sokkolta a rajongókat

A hetek óta terjedő pletykák után Horváth Csenge hivatalosan is megerősítette: valóban babát vár a párjától. A modell Instagramon közzétett meghitt fotóján már jól látszik a gömbölyödő pocak, amely mellé egy szívecskés és egy babás emoji is került, ezzel lezárva minden addigi találgatást – írj a Bors.

Ragyogó mosollyal erősítette meg a hírt — új korszak kezdődik Horváth Csenge életében. Fotó: MW Bulvár

Horváth Csenge új fejezete a szerelemben

A gyönyörű influenszer korábban nem beszélt nyíltan a kapcsolatáról, ám most mindent megváltoztatott a bejelentéssel. A fotón a szerelem és az összetartozás pillanata látható, amely pillanatok alatt a közösségi média egyik legfelkapottabb tartalma lett.

Korábbi interjúiban Csenge arról beszélt, hogy családcentrikus, tiszteletteljes és megbízható férfire vágyik, aki mellett kiteljesedhet a nőiessége. Úgy tűnik, most megtalálta azt a társat, akire mindig is vágyott.

A rajongók percek alatt gratulációk százait zúdították a párra, a meghitt bejelentést pedig azóta is rengetegen osztják tovább. A fotó a boldogság és az új élet kezdetét jelképezi.

