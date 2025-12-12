Árulkodó fotó! Eljegyezte Horváth Csengét az erdélyi szerelme?

Hetek óta tartó pletykákat követően Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge a minap egy fotóval erősítette meg, hogy kisbabát vár. A 22 éves modell párja egy jómódú erdélyi üzletember, Barabás Ottó, akivel a napokban a Legénybúcsú film premierjén jelentek meg először a nyilvánosság előtt, jelenleg pedig szülői örömök elé néznek. A közösségi médiában megosztott fényképen ráadásul egy apró jel arra utal, hogy Horváth Csengét a szerelme már el is jegyezte, hívta fel a figyelmet a borsonline.hu.

Horváth Csenge terhes, ráadásul a legújabb fotója alapján valószínűleg el is jegyezte erdélyi szerelme – Fotó: MW Bulvár

Horváth Csenge ujján ékszer csillog

A fényképen, amelyet Csenge az Instagram-oldalán tett közzé egy szívecskés és egy babás emoji kíséretében, az látható, amint a párja hátulról átöleli, mialatt már látszik a gömbölyödő pocakja.

A fotón ráadásul a szemfülesek azt is kiszúrhatják, amint a fiatal lány ujján egy hatalmas ékszer csillog, amely akár eljegyzési gyűrű is lehet. Ezzel kapcsolatban egyelőre nem érkezett bejelentés, így a rajongók csak találgatni tudnak.

Íme a sejtelmes kép, amely okot ad a spekulációkra:

Horváth Csenge reagált a terhességgel kapcsolatban

A napokban újra fellángoltak a pletykák egy esetleges várandósságról, ám a fiatal modell reakciója sokakat meglepett. Horváth Csenge továbbra is óvja a magánéletét, és nem szívesen kommentál találgatásokat, számoltunk be az Origón.

