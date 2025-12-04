Iszak Eszti testétől felforr a téli levegő – most ledobta a textilt

Hírlevél
2025. december 04. 17:00
A műsorvezető tavaly nyáron hozta világra Gyurta Dániellel közös gyermekét. Kislányuk a Mirabella nevet kapta, de mivel Iszak Eszter óvja családja magánéletét, a kicsit csak ritkán, arcát eltakarva látni. A csinos modell ezúttal is inkább magáról töltött fel látványos képeket az Instagramra.
Iszak Eszterbikinistulum

„Ünnepeljük meg ezt a csodás szürke, hideg, influenzás időjárást egy pár pontosan 3 évvel ezelőtt készült képpel” – írta ki Instagram-bejegyzéséhez Iszak Eszter, aki a képeken bikiniben látható a népszerű mexikói üdülőhelyen, Tulumban. 

Iszak Eszter
Iszak Eszter Tulumban pózolt 

A tulumi poszt alatt rengetegen dicsérik a műsorvezető alakját, rajongói teljesen odavannak érte. 

Kétségbeesett segítségkérés

Iszak Eszter tavaly egy olyan problémájáról beszélt, amitől nagyon megijedt és követőitől kért tanácsot, hátha segítségére lesznek a megoldásban.

Csúnyán lebuktatta magát

Még júliusban történt, hogy egy rossz link elhelyezésével saját magát buktatta le Iszak Eszter.

 

 

