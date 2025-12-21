Iszak Eszter őszinte vallomást tett a karácsonyi ünnepekkel kapcsolatban

Mint a Bors cikkéből kiderült, a változás hátterében Iszak Eszter kislánya, Mirabella áll.

Iszak Eszter nem mindig szerette a karácsonyt

Az olimpiai bajnok úszó, Gyurta Dániel felesége Instagram-posztjában arról írt, hogy sokáig nem tartozott azok közé, akik rajongtak volna a karácsonyért.

Úgy fogalmazott, általában azok szeretik igazán ezt az időszakot, akiknek gyerekként varázslatos élményeket jelentett az ünnep.

Nála azonban ez nem így volt, egészen addig, amíg meg nem érkezett az életébe a kislánya. Elárulta, hogy idén már a második olyan karácsony következik, amikor valódi lelkesedéssel dekorál, és szívből várja az ünnepeket.

A tévés személyiség tavaly is mesélt már arról, mennyire különleges számára az advent anyaként. Akkor azt mondta, hogy teljesen új élményként tekint a decemberre, hiszen korábban még nem ünnepelte ezt az időszakot édesanyaként. Nagyon várja, hogy meghitt családi körben, a karácsonyfa alatt együtt lehessenek, és megmutathassák Mirabellának, mit is jelent valójában a szeretet ünnepe.

