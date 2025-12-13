Jákob Zoli váratlan helyzet elé állította a fiatalokat

Az üzletember régóta ismert arról, hogy rendszeresen részt vesz különféle jótékony akciókban, és gyakran személyesen lepi meg azokat, akik követik őt a közösségi médiában. Jákob Zoli most is váratlan helyzetet teremtett: egy rövid beszélgetés után választás elé állította a gyerekeket, amely nemcsak izgalmat, hanem komoly érzelmeket is hozott magával - írja a Bors.

Jákob Zoli üzletember

Fotó: Mediaworks

Mit ajándékozott Jákob Zoli a gyerekeknek?

A gyerekeknek két lehetőségük volt: elfogadnak egy biztos ajándékot, vagy vállalják a kockázatot, és három titokzatos doboz egyikét választják. Az egyik doboz üres volt, a másik kisebb meglepetést rejtett, a harmadikban pedig egy igazán nagy érték lapult.

Az egyik gyermek egy új okostelefonnal térhetett haza, a másik pedig ugyan az üres dobozt választotta, de vigaszdíjként szintén kapott egy ajándékot. A harmadik fiatal viszont álmai meglepetését kapta meg: egy PlayStation 5-öt, amely számára régóta vágyott tárgy volt.

A történetről készült videó gyorsan terjedni kezdett, és a kommentelők reakciói sem maradtak el. Sokan meghatónak nevezték a jelenetet, mások szerint ritka az ilyen gesztus, amikor egy ismert ember személyesen figyel oda a gyerekek örömére. Többen úgy fogalmaztak: az élmény legalább annyit ért, mint maga az ajándék.

