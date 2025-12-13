Jákob Zoli váratlan helyzet elé állította a fiatalokat

Hírlevél
Egy hétköznapi utcai találkozásból alakult ki az a megható jelenet, amelyet sokan osztottak tovább a közösségi oldalakon. Jákob Zoli ezúttal nemcsak értékes ajándékokat adott, hanem egy olyan élményt is, amely több fiatal számára örökre emlékezetes marad.
Az üzletember régóta ismert arról, hogy rendszeresen részt vesz különféle jótékony akciókban, és gyakran személyesen lepi meg azokat, akik követik őt a közösségi médiában. Jákob Zoli most is váratlan helyzetet teremtett: egy rövid beszélgetés után választás elé állította a gyerekeket, amely nemcsak izgalmat, hanem komoly érzelmeket is hozott magával - írja a Bors.

Jákob Zoli üzletember
Jákob Zoli üzletember
Fotó: Mediaworks

Mit ajándékozott Jákob Zoli a gyerekeknek?

A gyerekeknek két lehetőségük volt: elfogadnak egy biztos ajándékot, vagy vállalják a kockázatot, és három titokzatos doboz egyikét választják. Az egyik doboz üres volt, a másik kisebb meglepetést rejtett, a harmadikban pedig egy igazán nagy érték lapult.

Az egyik gyermek egy új okostelefonnal térhetett haza, a másik pedig ugyan az üres dobozt választotta, de vigaszdíjként szintén kapott egy ajándékot. A harmadik fiatal viszont álmai meglepetését kapta meg: egy PlayStation 5-öt, amely számára régóta vágyott tárgy volt.

A történetről készült videó gyorsan terjedni kezdett, és a kommentelők reakciói sem maradtak el. Sokan meghatónak nevezték a jelenetet, mások szerint ritka az ilyen gesztus, amikor egy ismert ember személyesen figyel oda a gyerekek örömére. Többen úgy fogalmaztak: az élmény legalább annyit ért, mint maga az ajándék.

Megható: leukémiás kisfiú álmát teljesítette Jákob Zoli

Leukémiás kisfiú álmát váltotta valóra a Nagy Ő sztárja. Jákob Zoli személyesen utazott Esztergomba, hogy teljesítse a kisfiú kívánságát, aki tűzpiros Ferrarijába szeretett volna beülni.

A milliárdos, aki elment egy bátaszéki családhoz, és olyat tett, amit kevesen

A sikeres üzletember, most egy többgyermekes édesanyát keresett fel, akinek családja már alapvető szükségleteket sem tudott megengedni magának. A gyermekek szemüvegére sem futotta, ezért Jákob Zoli egy nagy értékű vásárlási utalvánnyal érkezett hozzájuk, hogy enyhítse a mindennapi terheket. A látogatásról készült videót a milliárdos a saját TikTok-csatornáján osztotta meg, ahol rövid időn belül több mint 230 ezren látták, azonban a felvételt azóta eltávolították a közösségi platformról.

 

