Junior köpni-nyelni nem tudott: erre nem volt felkészülve

L.L. Junior hosszú évek óta a hazai könnyűzenei élet egyik legtöbbet emlegetett alakja. Magánélete rendszeresen a figyelem középpontjába kerül, különösen azóta, hogy kapcsolatát nyíltan vállalja párjával. L.L. Junior barátnője, Frey Timi nemcsak megjelenésével, hanem közvetlenségével is gyorsan a közönség kedvencévé vált - írja a Bors.

L.L. Junior és Frey Timi közös estje új beszédtémát adott a rajongóknak

Fotó: Bors

Junior és Timi vacsorája váratlan irányt vett

A páros ezúttal egy hangulatos étteremben vacsorázott, amikor Frey Timi váratlanul, mosolyogva odaszólt Juniornak: „hamm, bekaplak”. A mondat láthatóan teljesen kizökkentette az énekest: meglepetésében fennakadt a szeme, egy pillanatra megdermedt, majd zavartan elnevette magát.

A felvételen egyértelműen látszik, hogy Junior zavarba jött: nem számított a nyilvános, játékos megjegyzésre, és pár másodpercig kereste a szavakat. Épp ez a kínos–vicces pillanat tette emlékezetessé a videót.

Az utóbbi időszakban egyre gyakoribbak az ilyen spontán pillanatok Junior és Frey Timi oldalán. A közös tartalmak azt sugallják, hogy már nem rejtegetik a mindennapjaikat, és szívesen engednek bepillantást a kapcsolatukba.

