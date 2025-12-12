Kádár L. Gellért bevallotta, mit írna a kívánságfüzetébe

A Dobó Kata rendezte Még egy kívánság első teaserjének bemutatóján a Dead Flamingos zenekar első színpadi fellépésére is sor került. A helyszínen sikerült a Borsnak elcsípnie a mostanában zenekari frontemberként is tevékenykedő Kádár L. Gellértet, aki Kareszt, a Dead Flamingos zenekar énekesét alakítja a filmben.

Kádár L. Gellért a Még egy kívánság című film kapcsán lett a Dead Flangios nevű zenekar frontembere

Kádár L. Gellért elárulta, mit írna saját kívánságfüzetébe

A színésszel készített interjúból kiderül, hogy a színész leginkább nyugalomra vágyik.

Már korábban, a forgatás alatt is feltettem neked a kérdést, hogy mit írnál a saját kívánságfüzetedbe. Miután lezárultak a Még egy kívánság forgatási munkálatai, változott a kép? Mit írnál bele most?

Kádár L. Gellért: Csendet. Sok csendet. Ugyan szeretek emberek között lenni, de a csendben még jobb.

Ezt azt jelenti, hogy most egy kis szünet következik?

K.L.G.: Azt nem merem kimondani, hogy szünet jön, mert a napjaim annyira változatosak, van, hogy egy nap alatt háromszor is változik a menetrendem. Vágyom a szünetre, de olyan sűrűek a napok, hogy ebben a sűrűségben kell megtalálnom azt a kis időt, amikor pihenni tudok. Szóval helyesbítenék, csendet kérek szünettel, hosszú-hosszú szünettel.

Még egy kívánság

Még egy kívánság című film főhőse Juli, akit Hermányi Mariann alakít. Juli egy zenei menedzser, akinek gyökeres fordulatot vesz az élete, amikor talál egy különleges kívánságfüzetet. A munkahelyén bajba keveredett Julinak egyetlen lehetősége marad, hogy kihúzza magát a csávából: sikeressé kell tennie egy ismeretlen zenekart. Ehhez pedig segítségül hívja a kívánságfüzetet, ami persze számos bonyodalomhoz vezet. A Megafilm Service új romantikus vígjátéka 2026-ban kerül a mozikba.

A teljes interjút, amiben szó esik a zenekar kulisszatitkairól is, a Borson olvashatják el.

Lesifotón csípték el a Hunyadi szexi sztárját! Nem találja ki, mit csinált

Az üres Budapest Parkban kapták lencsevégre a népszerű színészt. Kádár L. Gellért a hírek szerint váratlanul jelent meg a zárt helyszínen, ahol mostanra csak külön engedéllyel lehet tartózkodni. Vajon egy új szerepre készül – vagy valami egészen másra? – tettük fel a kérdést az Origón.