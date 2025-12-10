Szívszorító! Kiderült, mi volt Kálloy Molnár Péter utolsó mondata

Amikor kiderült Kálloy Molnár Péter súlyos betegsége, a család még abban bízott, hogy együtt képesek lesznek legyőzni a gyilkos kórt. A diagnózis áprilisban érkezett, és a feleség, Lestár Ági sokáig nem akarta elmondani férjének a teljes igazságot. Úgy érezte, a hitük és az egymásba vetett bizalmuk még képes lehet csodát tenni – számolt be a Borsnak.
„Az orvos velem közölte a rossz hírt” — mesélte Ági. Amikor végül Péter is megtudta, hogy hasnyálmirigyrákja van, amely már áttéteket is képzett, a család mindvégig hitt abban, hogy még fordulhat a sors.
„Az életét lehetett volna másképp játszani, de jobban nem!” — Kálloy Molnár Péter üzenete
A színész eleinte saját magáért akarta túlélni ezt a harcot, később azonban egyre több embert keresett fel telefonon. Bocsánatot kért, elmondta, hogy szereti őket — mintha sorra akarta volna lezárni a régi történeteket, amelyek lelkében még nyitva maradtak.
Ági szerint férje gyakran mondogatta:
„Az életét lehetett volna másképp játszani, de jobban nem!”
A család pontosan tudta, milyen súlyt hordoz ez a mondat most, amikor már nem járhatta végig azt az utat, amelyet megérdemelt volna.
Szofi, a kislánya könnyekkel a szemében mondta ki:
„Meg tudta volna csinálni, de a teste feladta.”
Emlékek, csend és kapaszkodás
A család otthonának minden zuga őrzi Kálloy Molnár Péter jelenlétét. A gyerekek felváltva mosolyognak és sírnak, amikor felidézik a közösen töltött éveket. Pisti még ma is várja, hogy édesapja belépjen a nappaliba.
„Reggelente úgy ébresztett, hogy trombitaszólót fúj nekünk” — mesélte.
Az utolsó hónapok szinte csak beszélgetésekkel teltek. Egy ponton azonban mindannyian megérezték, hogy már nincs mit tervezni.
„Most ez a Mi tűnik el” — mondta Ági.
Az utolsó percek megrendítő csendje
A gyerekek végig Péter mellett voltak. A fájdalmat már semmi sem csillapította, de a szeretetük ott maradt körülötte.
„Szeretlek Apa!” — mondta Pisti, mire Péter utolsó erejével visszasuttogta: „Én is szeretlek.”
Majd még egyszer, utoljára szerelmet vallott a feleségének. A pillanat örökre beléjük égett.
„Többet érdemelt volna” — el nem ismert életmű
Ági szerint férje minden évben reménykedett az elismerésben, de sosem kapta meg, amit megérdemelt. A család úgy érzi: amit Péter tett másokért, azt a világ már nem tudta viszonozni.
Kálloy Molnár Péter kiemelkedő tehetségű, sokoldalú alkotó volt, aki évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar színházi és filmes életnek. Művészi munkássága, különleges hangja, humora és érzékenysége generációk számára tett maradandóvá számos szerepet és alkotást.