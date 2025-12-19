Megható szavakkal búcsúzott Kálloy Molnár Péter felesége a színész temetésén

A színész búcsúztatóját a Fiumei úti sírkertben tartották, ahol családtagok, barátok, pályatársak és kollégák gyűltek össze, hogy elköszönjenek attól az embertől, akinek munkássága és személyisége generációkra hagyott nyomot. Kálloy Molnár Péter temetése méltó és bensőséges légkörben zajlott.

Kálloy Molnár Péter temetésén megható szavakkal búcsúzott felesége Fotó: Penovác Károly/Veszprém Megyei Napló

Kálloy Molnár Péter felesége az utolsó percig férje mellett volt

Lestár Ágnes az utolsó pillanatokig férje mellett maradt. A művész hosszú ideje küzdött betegséggel, állapota az utolsó időszakban súlyossá vált. Az 55 éves korában meghalt színész december 1-jén hunyt el, miután utolsó erejével még szerelmet vallott társának, két gyermeke édesanyjának.

Kálloy Molnár Péter a végsőkig küzdött

Fotó: IGN Hungary / Youtube / képkivágás

Megrendítő búcsú a temetésen

A Kálloy Molnár Péter temetése során özvegye megrendítő beszédet mondott, amelyben férje emberi oldaláról, közös életükről és az együtt töltött évekről beszélt. Szavai sokakat könnyekig meghatottak a délben kezdődő búcsúztatón.

Barátok és pályatársak is elköszöntek

A gyászszertartáson számos ismert pályatárs vett részt. Beszédet mondott Rudolf Péter, Gáspár András és Hajdu Steve is, akik személyes emlékeken keresztül idézték fel a művészt. A búcsú nemcsak egy kiváló színésztől, hanem egy baráttól és kollégától is szólt.

Mindenki itt van, vagy rá gondol valahonnan, és mindegyikünk őriz a lelkében egy saját, pici darabot belőle. És ő így teljes. Aztán továbbmegyünk, szétszóródunk és elvisszük a mi kis morzsánkat. Áldja meg az Isten azt a sok kis morzsát, amit a mi utunkra viszünk tőle és belőle. Ezek a morzsák szenvedélyesek, energiával teltek, viccesek, bátrak, filozofikusak vagy éppen illogikusak. Szóval azt köszönöm, és ő köszöni, hogy vettetek belőle egy kis darabot, hogy azt magatokba építettétek, és most már a ti részetek

– mondta a színész felesége.

További részletek és a teljes beszéd a BORS oldalán.

Kálloy Molnár Péter halála pótolhatatlan veszteség a magyar színházi és filmes élet számára. Özvegye, Lestár Ágnes szavai és a temetésen elhangzott búcsúbeszédek is azt tükrözték: a művész emléke tovább él mindazokban, akik ismerték, szerették és tisztelték.