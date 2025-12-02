Az egész országot megrázta a hír: Kálloy Molnár Péter, a magyar színház és filmipar kiemelkedő alakja 55 éves korában rövid lefolyású betegség után elhunyt. A színész, rendező, író és zenész munkássága évtizedeken át meghatározó volt a hazai kulturális életben. Különleges hangja, humora és érzékenysége számos szerepet és alkotást tett maradandóvá generációk számára – írja a Bors.

Gyászol Szinetár Dóra. A színésznőt teljesen megtörte Kálloy Molnár Péter halálhíre, a sztár közösségi oldalán búcsúzott színésztársától.

Fotó: Máté Krisztián/Bors

A halálhír nemcsak a rajongókat, hanem Kálloy Molnár Péter színésztársait is sokkolta. Szinetár Dóra, a Jászai Mari-díjas színésznő és énekesnő, közösségi oldalán szívszorítóan búcsúzott:

Kívánom, hogy bárhol is jársz, kapj annyi örömöt te is végre, mint amennyit itt köztünk okoztál! Jó utat, Péter!

– búcsúzott megtörve a gyászoló színésznő.

Kálloy Molnár Péter élete képekben

